Artykuł przygotowany przez Muzeum Gazowni Warszawskiej

W dniach 31 maja i 1 czerwca 2025 roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, Muzeum Gazowni Warszawskiej przygotowało wyjątkowe wydarzenie skierowane do najmłodszych mieszkańców stolicy oraz ich rodzin. W tych dniach przestrzeń zabytkowego kompleksu przemysłowego wypełni się, twórczą energią i edukacyjną przygodą, łącząc wartościową zabawę z fascynującą lekcją historii.

– Dzień Dziecka to bez wątpienia jedno z najważniejszych i najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w kalendarzu rodzinnym. Muzeum Gazowni Warszawskiej, wychodząc naprzeciw tej wyjątkowej okazji, przygotowało liczne atrakcje, które łączą naukę z rozrywką, nowoczesne podejście do edukacji z sentymentalnym spojrzeniem na przemysłową historię miasta – podkreśla Paweł Bąk, dyrektor Muzeum Gazowni Warszawskiej.

Organizatorzy zadbali o to, by program obchodów odpowiadał na potrzeby uczestników w różnym wieku.

– Celem wydarzenia jest nie tylko zapewnienie dobrej zabawy, ale także rozwijanie dziecięcej ciekawości, kreatywności i wrażliwości poznawczej. Program został skonstruowany w taki sposób, aby każdy uczestnik – niezależnie od wieku – znalazł coś dla siebie – dodaje Barbara Kochan, specjalistka ds. programów edukacyjnych.

Obchody rozpoczną się w sobotę, 31 maja, o godzinie 10. Na odwiedzających czekać będą liczne strefy atrakcji, m.in. popularne flipery, makieta Kolejkowo, strzelnica ASG oraz stoisko z lodami – idealne na rozpoczęcie dnia pełnego wrażeń. Po południu, w godzinach 14–17, dzieci będą mogły wziąć udział w warsztatach artystycznych „Gazostwory”, podczas których stworzą własne maski inspirowane industrialnym krajobrazem dawnej gazowni.

Kulminacyjnym punktem obchodów 1 czerwca będzie obecność Naukobusu „Nauka w drodze” – mobilnego laboratorium edukacyjnego, w którym od 10.00 do 18.00 prowadzone będą efektowne i przystępne pokazy naukowe. Dzięki interaktywnemu podejściu dzieci oraz ich opiekunowie będą mogli wspólnie odkrywać tajniki fizyki, chemii i techniki w formie angażujących eksperymentów.

Nie zabraknie również możliwości głębszego poznania samego muzeum. Codziennie o godzinie 11 i 15 odbywać się będą interaktywne spacery z edukatorką, która przybliży uczestnikom historię gazownictwa w Warszawie oraz odkryje nieznane zakamarki muzealnej przestrzeni.

Całość wydarzenia odbywać się będzie w otwartej, rodzinnej atmosferze. Zwieńczeniem każdego dnia będzie wspólne podsumowanie i uroczyste zakończenie o godzinie 18.

– Dzień Dziecka w Muzeum Gazowni Warszawskiej to wydarzenie, które zachwyca nie tylko rozmachem organizacyjnym, ale również głębokim zrozumieniem potrzeb dzieci i rodzin. To propozycja spędzenia czasu, która łączy pokolenia, inspiruje do odkrywania i wspólnego przeżywania wyjątkowych chwil – mówi Marta Piekarska, koordynatorka ds. edukacji i organizacji wydarzeń. Wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny. Muzeum serdecznie zaprasza całe rodziny do wspólnego świętowania – bo dzieciństwo to czas magiczny, który warto celebrować z uśmiechem, radością i otwartym sercem.

