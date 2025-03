Robert Gwiazdowski: Rzecznik generalny oligarchii unijnej

Rzecznik generalny TSUE Dean Spielmann uznał, że stanowisko przyjęte przez polski Trybunał Konstytucyjny w wyrokach z 14 lipca i 7 października 2021 roku stanowi „bezprecedensową rebelię” wobec prawa unijnego, narusza pierwszeństwo, autonomię i skuteczność prawa Unii. Chodzi oczywiście o sposób powołania w 2015 roku przez polski Sejm i prezydenta sędziów polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

Reklama

Jak stwierdził ów unijny autokrata, „wyłącznie TSUE jest uprawniony do ostatecznego rozstrzygania konfliktu między prawem Unii a tożsamością konstytucyjną państwa członkowskiego”.

Czytaj więcej Sądy i trybunały „Bezprecedensowa rebelia" w wyrokach polskiego TK. Opinia rzecznika TSUE Stanowiące bezprecedensową „rebelię” stanowisko przyjęte przez polski Trybunał Konstytucyjny w wyrokach z 14 lipca i 7 października 2021 r. poważnie narusza pierwszeństwo, autonomię i skuteczność prawa Unii - taką odpowiedź przygotował dla Trybunału Sprawiedliwości UE jego rzecznik generalny. Wkrótce TSUE ma rozstrzygać skargę Komisji Europejskiej w tej sprawie.

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i tryb ich powołania

Co ja sądzę o powołanych przez PiS sędziach TK i ich późniejszym orzecznictwie – to jedno. Pisałem o tym kilkakrotnie. Ale co sądzę o sposobie ich powoływania, to drugie. A co sądzę o sposobie powoływania sędziów i rzeczników generalnych TSUE, to trzecie.

Zgodnie z art. 15 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej „w celu wspierania dobrych rządów i zapewnienia uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego, instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii działają z jak największym poszanowaniem zasady otwartości”.