15 lutego 2023 r. Komisja wniosła do Trybunału przeciwko Polsce skargę o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Zarzuciła, że dwa wymienione orzeczenia TK podważają skuteczną ochronę prawną w dziedzinach objętych prawem Unii i naruszają one zasady pierwszeństwa, autonomii, skuteczności i jednolitego stosowania prawa Unii, a także wiążący charakter wyroków Trybunału. Komisja zwróciła uwagę na nieprawidłowości w powołaniu trzech sędziów i prezes polskiego Trybunału Konstytucyjnego, co doprowadziło do tego, że nie spełnia on już wymogów niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy w rozumieniu prawa Unii.

Rzecznik generalny: Trybunał Konstytucyjny frontalnie uderzył w podstawowe zasady porządku prawnego Unii

W przedstawionej dziś opinii rzecznik generalny Dean Spielmann zaproponował Trybunałowi, aby stwierdził, że Polska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy prawa Unii. W jego ocenie sporne wyroki znacząco odbiegają od orzecznictwa Trybunału dotyczącego zagwarantowania skutecznej ochrony prawnej, gdyż odmawia się w nich niestosowania przepisów krajowych, w tym rangi konstytucyjnej, sprzecznych z prawem Unii. W ocenie rzecznika generalnego wyroki te sprzeciwiają się również sądowej kontroli powołań sędziowskich, choć jest ona bardzo istotna dla zapewnienia niezawisłości i bezstronności sądów zgodnie z wymogami prawa Unii.

Nie ulega wątpliwości, że w drodze tych wyroków polski Trybunał Konstytucyjny frontalnie uderzył w podstawowe zasady porządku prawnego Unii i w autorytet wyroków Trybunału. Naruszenia tych zasad w żadnym wypadku nie można uzasadniać przepisami prawa krajowego, także natury konstytucyjnej. Podobnie, powołanie się na tożsamość konstytucyjną państwa członkowskiego nie może podważać podstawowych zasad prawa Unii.

- Z jednej strony bowiem z wykładni systemowej i z systemowego stosowania klauzuli tożsamości narodowej przewidzianej w art. 4 ust. 2 TUE nie wynika, by Trybunał postrzegał ją jako czynnik mogący wyznaczać granice nienaruszalnej zasadzie pierwszeństwa. Z drugiej strony art. 4 ust. 2 TUE nie można postrzegać jako rozbieżnego z art. 2 TUE i wyrażonymi w nim podstawowymi wartościami – twierdzi Dean Spielmann. Podkreślił on, że wyłącznie Trybunał jest uprawniony do ostatecznego rozstrzygnięcia konfliktu między prawem Unii a tożsamością konstytucyjną państwa członkowskiego.

Rzecznik TSUE nie ma wątpliwości: polski Trybunał Konstytucyjny nie jest sądem

Spielmann odniósł się również do zarzutu ws. składu polskiego TK. Przypomniał, że kwestia ta wchodzi w zakres podstawowego wymogu prawa Unii dotyczącego niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy.