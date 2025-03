Przywrócenie poboru w Polsce nie będzie łatwe

Nie ma jednak wątpliwości, że niepewna sytuacja geopolityczna i wzrost zagrożenia ze strony Rosji zmieniają percepcję Polaków. W jednym z badań z 2024 r. przywrócenie poboru poparło ok. 40 proc. uczestników sondażu. Dalsza nieprzewidywalność sytuacji na Wschodzie i ryzyko zmniejszenia zaangażowania zbrojnego Amerykanów w Europie mogą sprawić, że poparcie dla takiego kroku będzie rosło.

Czytaj więcej Wojsko Gen. Leon Komornicki: Polska nie jest gotowa na atak Rosji. Tarcza Wschód ma wymiar propagandowy - Polska nie jest przygotowana na ewentualny atak Rosji. Politycy chełpią się Tarczą Wschód, a ma ona bardziej wymiar propagandowy, niż praktyczny - powiedział w rozmowie z Radiem ZET były zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP gen. Leon Komornicki.

Oczywiście, nie będzie to sprawa łatwa również z innych powodów. Aby przywrócić pobór, potrzebna jest bowiem nie tylko zmiana ustawy – tu wystarczy konsensus w parlamencie. Jednak aby ten ruch nie miał tylko charakteru zapisu na papierze, tylko efektywnie wpłynął na poprawę naszego bezpieczeństwa, potrzebne jest stworzenie nowego, dostosowanego do realiów modelu szkolenia poborowych. A także zbudowania odpowiedniej do tego infrastruktury. Tego nie da się zrobić jednym zapisem w ustawie. Wymaga to namysłu i przygotowań, tak aby powszechny pobór nie stał się tylko kosztowną fikcją.