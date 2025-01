Antoni Górski: Dokąd zmierzamy w sporze o prawo i sędziów

Czytaj więcej Rzecz o prawie Katarzyna Krzyżanowska: Nieprzewidywalność nowych sędziów SN i jej możliwy efekt Czy sędziowie powołani do Sądu Najwyższego przez nową KRS po 2018 r. są bardziej otwarci na strategiczną litygację prowadzoną przez Ordo Iuris? Analiza decyzji podejmowanych przez nowych i starych sędziów w sprawach z udziałem Ordo Iuris wskazuje, że obraz jest bardziej zniuansowany, niż wskazywałyby pozory.

Dyskredytowanie sędziów

Dlatego też proceder segregowania sędziów na nowych–starych, lepszych–gorszych nie ma podstaw prawnych. Przyczynia się natomiast do dyskredytowania całego stanu sędziowskiego jako ludzi ulegających wpływom politycznym, co podważa zaufanie do sądów z powodu stawianego zarzutu braku bezstronności i obiektywizmu ocen. Jak bardzo jest to krzywdzące, świadczy chociażby przykład sędziego Sylwestra Marciniaka, przewodniczącego PKW, którego trwanie przy stanowisku honorowania jednoznacznego brzmienia litery prawa wyborczego spotkało się z niewybrednymi atakami i zarzutami rzekomego działania na zlecenie polityczne.

Prowadzi to do stanu braku pewności prawa i jego wybiórczego stosowania. W dodatku w ostatnim czasie zmieniono częściowo praktykę jego stanowienia. Polega to na tym, że materię zastrzeżoną dla ustaw reguluje się aktami podrzędnymi – rozporządzeniami i uchwałami, usprawiedliwiając takie działanie wymogami zadeklarowanej demokracji przymiotnikowej, co zakrawa na pozakonstytucyjną zmianę ustrojową. Nie respektuje się uprawnień i prerogatyw prezydenta, a jako podstawę podejmowanych czynności powołuje się niekiedy – z oczywistą obrazą art. 7 konstytucji – zamawiane opinie i ekspertyzy. Króluje przy tym wytworzona i podkręcana przez radykałów atmosfera, w której trudno się przebić głosom rozsądku i umiaru, takim jak wypowiedzi prof. Ryszarda Piotrowskiego.

Wszystko to skutkuje deprecjacją prawa, pozbawia go koniecznego autorytetu i powoduje zanikanie podstawowych jego funkcji, jakimi są funkcje regulacyjne i ochronne. W rezultacie grozi dualizmem prawnym prowadzącym do anarchii.

Skłania to do pesymistycznego tonu. Pozostając w nim, trzeba przypomnieć, że z istnieniem takiego dualizmem mieliśmy do czynienia w czasach Konstytucji Trzeciego Maja, kiedy to część ówczesnych elit nie uznawała jej obowiązywania. Wiemy nadto dobrze, jak to się skończyło.

Autor jest sędzią Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, w latach 2010–2014 był przewodniczącym KRS