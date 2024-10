Dawid Kulpa, Mikołaj Kozak: „Trial” po polsku?

W znowelizowanym jeszcze w 2019 roku nowym Regulaminie urzędowania sądów powszechnych znalazł się § 86, który przewiduje, że przewodniczący organizując swoją pracę ma obowiązek pozostawiać wolne terminy dni sesyjnych umożliwiające odraczanie lub przerwanie rozprawy w sprawach już rozpoczętych na terminy nie dłuższe niż 6 tygodni pomiędzy rozprawą odbytą, a odroczoną lub przerwaną. Termin 6 tygodni wyeliminował uprzednie „3 miesiące”, aby – przynajmniej na papierze – wprowadzić harmonię z art. 402 § 2 KPK, który przewiduje, że każdorazowa przerwa w rozprawie może trwać nie dłużej niż 42 dni.

Przepis zmienić łatwo, trudniej praktykę. W tym duchu przedstawiamy poniżej 10 postulatów reformy postępowań sądowych, w świetle nieco innej hierarchii wartości.

Postulaty nieobiektywne

Jak się wydaję kwestię te doskonale rozumieli nasi wielcy juryści okresu międzywojennego. W pierwszym projekcie Kodeksu postępowania karnego, opracowanego jeszcze przez najsłynniejszą, tę przedwojenną, Komisję Kodyfikacyjną Rzeczypospolitej Polskiej przewidywano, że maksymalny okres przerwy w rozprawie mógł wynosić 3 dni. W samym KPK z 1928 r. maksymalny okres przerwy wydłużono z 3 do 14 dni.

Trudno oprzeć się wrażeniu, że esencją prawa do rzetelnego wymiaru sprawiedliwości (substantive and procedural due process of law) jest prawo człowieka i obywatela do rzetelnej rozprawy sądowej (right to a fair trial).

Poniższe postulaty nie mają przymiotu danych obiektywnych. To jedynie obserwacje praktyków. W żaden sposób nie mogą one stwarzać wrażenia kompletności. Wyrażamy nadzieję, że być może staną się choćby drobnym przyczynkiem do dyskusji dla prac Komisji Kodyfikacyjnych:

1. Krócej w pierwszej instancji

Jeżeli obywatel i tak czeka na termin rozprawy głównej długo, apelujemy, aby zerwać z praktyką niepotrzebnego rozciągania w czasie spraw na 2 czy 3 lata w pierwszej instancji. Rozprawa główna ma za zadanie skoncentrować wysiłek intelektualny sędziów i pełnomocników w jednej, zwartej sekwencji zdarzeń. Dzięki temu sędzia może rzeczywiście realizować zasadę bezpośredniości. Jego bezpośrednie wrażenie z zeznań świadków, stron, czy wyjaśnień oskarżonych ma głęboki wpływ na wszechstronny pogląd sądu co do wiarygodności danej osoby. Również sam podsądny woli poczekać kilka miesięcy na rozpoczęcie etapu sądowego jego sprawy, jednak klienci podkreślają, że gdy już ten stresujący dla nich etap nastąpi, niemal każdy z nich woli, aby terminy rozprawy odbywały się dzień po dniu lub w nieznacznie większych odstępach czasu. Aktualna sytuacja znacznie utrudnia wyrokowanie, powoduje nerwowość u zainteresowanych i wywołuje wrażenie zbędnej przewlekłości.