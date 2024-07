Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej. Czy NSA daje radę?

Niemal 100% pewność pracowników administracji podatkowej, że sąd odmówi stwierdzenia nieważności błędnej decyzji podatkowej, będącej w istocie konfiskatą mienia obywatela, to dla nich oczywista zachęta do łamania prawa. To kreowanie patologii w funkcjonowaniu organów podatkowych przez Izbę Finansową NSA, co wymaga odpowiedniej reakcji Prezesa NSA. Dlatego FPP w maju zwróciła się z apelem do prezesa NSA w sprawie stosowanej przez Izbę Finansową interpretacji pojęcia rażącego naruszenia prawa w decyzjach podatkowych. Do dziś niestety nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi, a nie ma tygodnia aby NSA oddalał skarg na decyzje odmawiające stwierdzenia nieważności decyzji podatkowych ograbiających obywateli z majątku.

Dotyczy to zazwyczaj zwykłych obywateli, którzy bez własnej winy nie mogli skorzystać z tzw. zwykłych środków zaskarżenia. Przede wszystkim są to takie sytuacje gdy w dacie wydania decyzji sądowa wykładnia zastosowanych w niej przepisów była błędna. Więc zaskarżanie decyzji pozbawione było sensu. A następnie NSA zmienił linię orzeczniczą i okazało się, że żaden podatek na obywatelu nie ciążył.

Na takie sytuacje w praworządnym państwie obowiązujących przepisach musi być skuteczny środek ochrony praw obywateli. W Ordynacji podatkowej takim zabezpieczeniem jest tryb stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznych, choćby z tego powodu, że innego trybu nie ma. Niestety orzecznictwo NSA uczyniło z niego całkowitą fikcję.

Dokonana przez NSA prawotwórcza wykładnia pojęcia rażącego naruszenia prawa doprowadziła do tego, że wszystkie składy orzecznicze w Izbie Finansowej tego sądu odmawiają stwierdzenia nieważności decyzji, gdy doskonale wiedzą, że są one niezgodne z prawem, że nakładają jako podatek coś co się państwu nie należy, czyli z punktu widzenia obywateli ograbiają ich z majątku.

Konieczność skutecznego stwierdzania przez NSA nieważności

Skoro jedynym środkiem prawnym przewidzianym w ustawie podatkowej do usunięcia z obrotu ostatecznej decyzji nakładającej nienależny państwu podatek, jest tryb stwierdzenia nieważności decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa to ten tryb ma mieć zastosowanie, aby doprowadzić do stanu zgodnego z prawem. Odmowne stanowisko NSA to nie tylko przyzwolenie na łamanie prawa przez administrację podatkową, której konstytucyjnym zadaniem jest kontrola działania administracji, ale jest to wręcz ewidentna zachęta (!) ze strony sądu administracyjnego dla urzędników do nakładania w decyzjach podatku jaki się państwu nie należy.

Urzędnicy administracji podatkowej oceniani są przez przełożonych nie z tego czy działają zgodnie z prawem, ale z tego jak dużych dokonają przypisów podatkowych. Wiedzą, że świadomość prawnopodatkowa zwykłych obywateli jest na niezwykle niskim poziomie i że statystycznie bardzo rzadko odwołują się oni od decyzji nakładających na nich podatki.