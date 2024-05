Dlatego też rekomendujemy wprowadzenie do ustawy o TK terminów zawitych zobowiązujących sąd konstytucyjny do tego, by rozstrzygał sprawę w rozsądnym czasie. Uważamy, że do pogodzenia z procedurą obowiązującą w TK byłoby ustanowienie sześciomiesięcznego terminu zawitego dla rozpatrywania pytań prawnych i dwuletniego dla wyroków wydawanych na podstawie skarg i w trybie kontroli abstrakcyjnej.

Skoro projektowi ustaw o TK ma towarzyszyć nowelizacja konstytucji, warto rozważyć propozycję prof. Andrzeja Zolla, by skardze podlegały nie tylko akty normatywne stanowiące podstawę orzeczeń sądowych, ale także same orzeczenia sądowe

W „normalnym” okresie działania TK przeciętnie 30 proc. orzeczeń zapadało w postępowaniach podjętych przez obywateli w formie skargi konstytucyjnej. W przeciwieństwie do kontroli abstrakcyjnej z wniosków organów władzy publicznej skarga jest instytucją „wrażliwą” znajdującą się w rękach jednostki. Efektywność tej instytucji to istotny składnik ochrony praw jednostki. Dobrze, że poselski projekt ustawy o TK zawiera propozycję, aby skarga mogła dotyczyć nie tylko przepisu prawnego, ale też norm wynikających z przepisów. Należy jednak pomyśleć o tym, by orzeczenia TK na podstawie skargi miały silniejszą moc. Skoro projektowi ustaw o TK ma towarzyszyć nowelizacja konstytucji, warto rozważyć propozycję prof. Andrzeja Zolla, by skardze podlegały nie tylko akty normatywne stanowiące podstawę orzeczeń sądowych, ale także same orzeczenia sądowe.

Orzeczenia TK: co dalej z tzw. klauzulą odraczającą

Autorzy projektu ustawy o TK nie odnieśli się do negatywnych skutków wyroków z tzw. klauzulą odraczającą. Przypomnijmy, że orzeczenia Trybunału, choć mają moc powszechnie obowiązującą, mogą wchodzić w życie z klauzulą odraczającą. Oznacza to ryzyko, że niekonstytucyjne przepisy obowiązują nawet 18 miesięcy po wydaniu wyroku. Orzeczenia te wcale nie należą do rzadkości; przeciwnie, dane z lat 1998–2023 wskazują, że stanowiły aż 24 proc. orzeczeń stwierdzających niekonstytucyjność.

Dobre funkcjonowanie instytucji odroczenia utraty mocy obowiązującej wymaga odpowiedzialnych działań legislacyjnych parlamentu i szybkiego zastępowania przepisów niekonstytucyjnych zgodnymi z konstytucją. Praktyka odbiega od tego założenia. Bardzo często zdarza się spóźniona interwencja legislacyjna, ponowne uchwalenie przepisów niezgodnych z orzeczeniem TK, a nawet niepodjęcie naprawy przed upływem terminu, w którym przepisy tracą moc obowiązującą.