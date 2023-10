Marek Isański: W NSA rozprawa w 1 minutę

Rozprawa składa się z kilku elementów, których nie można pomijać. Musi trwać co najmniej 10 minut. Krócej się nie da. Sąd sprawdza i protokołuje obecność. Sędzia sprawozdawca składa sprawozdanie z przebiegu postępowania i przedstawia zarzuty skargi. Zrezygnować ze sprawozdania można tylko za zgodą skarżącego, nigdy za zgodą pozostałych sędziów. Pominięcie jakiegokolwiek elementu powoduje rażące naruszenie art. 45 ust. 1 Konstytucji dającego każdemu prawo do jawnego rozpatrzenia jego sprawy przez sprawiedliwy, niezależny i niezawisły sąd. Więc sąd nie rozpoznaje sprawy na naradach, bo one nie są jawne.

W dniu 10.10.2023r. na godz. 9.00 wyznaczona była rozprawa II FSK 496/21 w sprawie skargi kasacyjnej złożonej przez obywatela, który nie zgadzał się z nałożonym na niego podatkiem. Oczywiście podatnik miał rację, ale to co się wydarzyło na sali sądowej jest tak bulwersujące, że drugorzędne znaczenie ma to, że sąd oddalił jego słuszną skargę.

Przegrał bowiem z tego powodu, że sędziowie w takich samych sprawach mylili się przez lata. Czym skrzywdzili ponad 18 tysięcy polskich rodzin i po zauważeniu własnego błędu sądy dokonują wręcz zadziwiających wykładni prostych przepisów - min dotyczących wznowienia postępowania - aby uniemożliwić doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem. Aby państwo nie oddało tego co wskutek błędów sądu ukradło obywatelom.

Istotne jest to jak sędziowie NSA potraktowali prawo obywatela do sądu, do rozpatrzenia jego sprawy przez właściwy sąd.