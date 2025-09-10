O tym, jaka jest zdolność postrzegania zagrożeń i wyzwań dla UE oraz krajów członkowskich, pogląd daje coroczne Orędzie o Stanie Unii Europejskiej (SOTEU) wygłaszane przez przewodniczącą Komisji Europejskiej. Co w 2025 roku powiedziała Ursula von der Leyen? Był to długi katalog spraw ważnych dla KE, a także programów i projektów wybiegających daleko w przyszłość.

Rewizja priorytetów Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo, jedność i solidarność powtarzane na wszystkie sposoby

Ważniejsza była jednak rewizja priorytetów, co dowodzi trzeźwości w ocenie realiów, z którymi mierzy się Wspólnota. Najważniejszym słowem w orędziu było powtarzane wielokrotnie „bezpieczeństwo”. Drugim była „jedność”, a trzecim „solidarność”. Ważne jest zwłaszcza to ostatnie, tym bardziej, że nie było słowem zawieszonym w próżni. Przede wszystkim dotyczyło solidarności z walczącą Ukrainą. I dlatego orędzie Ursuli von der Leyen z pewnością nie spodoba się w Moskwie. Przewodnicząca Komisji Europejskiej dała dowód, że nie ma żadnych złudzeń wobec aktywności, intencji czy złej woli Kremla. Wolność i niezależność Ukrainy leży w centrum uwagi państw UE, a Kijów może liczyć na różne formy wsparcia i nowe programy, nie tylko wspierające lokalny przemysł obronny, ale również wysiłek na rzecz odzyskania uprowadzonych przez Putina dzieci.

W kwestii wolności Ukrainy Ursula von der Leyen zapowiada pełne wsparcie i determinację, kolejny, 19. już pakiet sankcji przeciw Rosji i całkowite uniezależnienie Europy od „brudnych” rosyjskich surowców energetycznych. Wsparcie bezpieczeństwa Europy to również nowe instrumenty na rzecz przemysłu zbrojeniowego na kontynencie i miliardy na ochronę granic, zwłaszcza na wschodniej rubieży Wspólnoty.

Unia wspiera Palestynę. Sankcje na Izrael

Orędzie von der Leyen nie mogło się spodobać również w Jerozolimie. Przewodnicząca KE zapowiedziała nie tylko kolejne formy wsparcia dla Palestyny (m.in. środki na odbudowę Gazy), ale również realne sankcje dla Izraela, w szczególności wobec „ekstremistycznych ministrów izraelskiego rządu i brutalnych osadników”.