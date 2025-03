– Wstrzymanie przez USA pomocy to zła informacja dla Ukrainy, ale wynika ono z braku wdzięczności prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i jego nieumiejętności prowadzenia polityki międzynarodowej – powiedział w Polsat News Karol Nawrocki. Wsparł w ten sposób politykę prezydenta USA, która sprzyja Putinowi. I niezależnie od tego, czy za decyzjami o wstrzymaniu pomocy dla Ukrainy stoją jakiekolwiek racjonalne z punktu widzenia USA argumenty, takie jak chęć wykorzystania ukraińskich surowców, oczywiste jest, że kandydat PiS stanął po stronie Rosji. Zauważył nawet, że to co robi Trump, to „zła informacja dla Ukrainy i dla naszego regionu świata”, ale obarczył za nią winą Zełenskiego.

Wielu polityków i komentatorów, którzy wspierają prezydenta USA w jego pro-rosyjskiej krucjacie, traktuje go jak chłopca nie w pełni zdolnego do oceny własnych działań, osobę, która powodowana emocjami, ma prawo do ulegania im, nawet jeśli efekty są szkodliwe i wspierają zbrodnie wojenne. Tak było np. po słynnej awanturze w Gabinecie Owalnym. Trump miał wyrzucić Zełenskiego, bo ten rzekomo nie okazał mu szacunku. Jak rozchwiane i w istocie niepewne siebie musi być wielkie ego prezydenta, jeśli z powodu braku garnituru, co jest znakiem firmowym Zełenskiego od początku wojny, jest w stanie poczuć się obrażone?

Jak bardzo nieobliczalny jest prezydent USA, skoro wystarczy domagać się amerykańskiej pomocy, by w opinii polityka PiS wyjść na głupka? – Wyobrażacie sobie państwo prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który jedzie do Ameryki i mówi: "żądam następnych wojsk amerykańskich, bo jak nie, to będzie w niebezpieczeństwie Ameryka"? No głupek, byśmy powiedzieli. Tak się [Zełenski – red.] niestety zachował i tu nie ma co owijać słów w bawełnę, tak się zachował prezydent Ukrainy – powiedział w niedzielę Przemysław Czarnek.