Donald Trump wstrzymał wojskową pomoc USA dla Ukrainy. Tak komentuje to Karol Nawrocki

– Przede wszystkim to zła informacja i dla Ukrainy, i dla naszego regionu świata, ale to jednak informacja, która jest wynikiem braku wdzięczności prezydenta Zełenskiego i braku umiejętności prowadzenia polityki międzynarodowej – stwierdził Karol Nawrocki w rozmowie z Polsat News. – Chciałbym, żeby to wyglądało inaczej, natomiast od samego początku byłem zaniepokojony tym, co prezydent Zełenski, także wobec Polski, podnosi – dodał „obywatelski” kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta RP.

Czytaj więcej Komentarze Michał Szułdrzyński: Polska prawica po deklaracji Zełenskiego – czy można się jeszcze bardziej skompromitować Zamiast wzmacniać pozycję Ukrainy i Europy, polska prawica wykorzystuje geopolitykę do walki politycznej. Po burzliwym weekendzie kluczowe pytanie brzmi: w czyim interesie jest osłabianie Europy i jej relacji z USA? Czy polska prawica faktycznie wie, po której stronie stoi?

– Ten rodzaj niewdzięczności dyplomatycznej w stosunku i do państwa polskiego na samym początku wojny, zresztą definiowany przez prezydenta Zełenskiego całkiem niedawno, i przebieg rozmowy w Białym Domu w Waszyngtonie przyniósł taki efekt, jaki przyniósł – tłumaczył obecny prezes IPN, przyznając, że „to efekt zły dla Ukrainy, dla Polski, dla naszego bezpieczeństwa”. – Ale trzeba zobaczyć, jakie są jego przyczyny. Mam nadzieję, że to tylko chwilowy kryzys relacji dyplomatycznych – kontynuował Karol Nawrocki.