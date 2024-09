Marek Migalski: Szczęśliwy jak umiarkowany wyborca PiS

I to on będzie kluczowy już za rok podczas elekcji prezydenckiej. Nie tzw. silni razem, nie najtwardsi zwolennicy KO – tych Tusk ma już na własność i cokolwiek zrobi, jakkolwiek nie będzie spełniać kampanijnych obietnic, i tak zagłosują na wysuniętego przez niego kandydata. Kluczowi są właśnie umiarkowani wyborcy poprzedniej władzy – jeśli w dzisiejszej Polsce będą czuli się dobrze, to może nie tyle zagłosują na Rafała Trzaskowskiego, ile po prostu zostaną w domu w dniu wyborów. Lub poprą Szymona Hołownię. I o to chodzi w tej grze Tuskowi – o zdemotywowanie pragmatycznego odłamu dotychczasowego elektoratu Zjednoczonej Prawicy do aktywnego udziału w polityce. Ma się on czuć ukontentowany obecną sytuacją, by nie chciało mu się do trzeciej nad ranem stać przed lokalami wyborczymi.

Wyraźnie widać, że dziś grupą, o której akceptację premier szczególnie zabiega, są pragmatyczni i umiarkowani zwolennicy PiS

I ten plan na zwycięstwo wydawałby się genialny, gdyby nie jedna rzecz, a mianowicie postępująca demotywacja młodych zwolenników obecnej władzy. To oni bowiem zapewnili koalicji 15 października możliwość rządzenia – nie kobiety, jak się powszechnie uważa (ich mobilizacja była prawie dokładnie taka sama jak mężczyzn), ale właśnie wyborcy w grupie 18–29 lat. I to ta kohorta ma prawo być najbardziej rozczarowana nowym rządem, bo duża część jej postulatów (z aborcją i rozdziałem państwa od Kościoła na czele) nie została zrealizowana. Jeśli badania wskazują, że 62 proc. wszystkich respondentów uważa, iż rząd nie realizuje kampanijnych obietnic, to przypuszczam, że w grupie młodych zwolenników władzy ten odsetek może sięgać powyżej 80 proc. Jeśli oni nie pojawią się przy urnach wyborczych, Tusk będzie mieć problem.

Czy premier nie wie, jak ważny jest elektorat postpisowski?

Czy premier tego nie wie? Nie sądzę. Jeśli zatem w jego działaniach jest jakiś plan, to musiałby on wyglądać następująco: do bitwy prezydenckiej kokietować umiarkowany elektorat postpisowski (by nie stawił się w lokalach, mając poczucie miłego życia), a dopiero po sierpniu 2025 roku (i po osadzeniu w Belwederze Trzaskowskiego lub… siebie) wrócić do realizacji postulatów młodych i walki o drugą kadencję rządu z KO jako główną siłą.

Czy taka skomplikowana gra może się udać? Tego nie wiem, ale wyraźnie widać, że dziś grupą, o której akceptację premier szczególnie zabiega, są pragmatyczni i umiarkowani zwolennicy PiS. I to im obecnie żyje się najmilej. Przynajmniej do czasu.