Na starcie swoich drugich rządów PiS dostał w efekcie uporządkowaną sytuację w finansach publicznych, a na dodatek dobrą koniunkturę gospodarczą. Jednak podczas gdy inne kraje przygotowywały się na ewentualne gorsze czasy, dusiły deficyty, ba, wypracowywały nadwyżki, u nas zaczął się okres radosnego rozdawnictwa pieniędzy publicznych. Hulaj dusza, piekła nie ma.

Potrzebne będą cięcia wydatków publicznych z jednej strony i być może podwyżki podatków z drugiej. Jak mocne, to okaże się jesienią

Złe czasy jednak przyszły. Najpierw pandemia, potem wojna za naszą wschodnią granicą, która wymusiła mocne zwiększenie wydatków na obronność.

Procedura nadmiernego deficytu: Jak mocno zaciśniemy pasa?

Komisja Europejska będzie to brała pod uwagę przy nakładaniu na Polskę zadań w zakresie obniżania deficytu. Koniecznych, bo samo ożywienie gospodarki, wzrost PKB, choć pomoże, to problemu nie rozwiąże. Potrzebne będą cięcia wydatków publicznych z jednej strony i być może podwyżki podatków z drugiej. Jak mocne, to okaże się jesienią. I marną pociechą jest to, że wzmocniony unijny nadzór nad finansami obejmie też kilka innych krajów, w tym Węgry.