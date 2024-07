Migalski: Co łączy Martę Lempart i Janusza Korwin-Mikkego?

Przy okazji głosowania nad depenalizacją pomocy w aborcji pojawił się po raz kolejny fałszywy argument o rzekomo nadzwyczajnej mobilizacji kobiet w poprzednich wyborach. Z tej nieprawdziwej przesłanki działaczki lewicy i Koalicji Obywatelskiej wyprowadzały nieprawdziwy (co jasne) wniosek, że to właśnie one dały zwycięstwo obecnej władzy i dlatego musi ona realizować ich postulaty. Jak już wspomniałem, nie ma czegoś takiego jak głos kobiet, bo są one w swoich poglądach podzielone, ale także narracja o owej rekordowej frekwencji wśród kobiet jest kłamliwa, o czym pisałem swego czasu na łamach „Rzeczpospolitej”. Niestety, ten „argument” nadal pojawia się w ustach polityków i polityczek (co jakoś zrozumiałe), ale także dziennikarzy (co zrozumiałe jest już mniej) oraz naukowców (co jest zupełnie nieakceptowalne).

Kto przesądził o wyniku wyborów?

Przypomnę zatem – udział kobiet w elekcji 15 października wyniósł 74,7 proc. (mężczyzn 73,1 proc.). Jeśli porównać go z frekwencją z 2019 roku, to wzrósł on o 13,2 punktu procentowego (u mężczyzn o 12,3 punktu procentowego). Czyli panie zmobilizowały się o… 0,9 punktu procentowego bardziej niż panowie. Grupą, która naprawdę przesądziła o wyniku wyborów, nie były więc kobiety, ale młodzi wyborcy, którzy masowo (tym razem) ruszyli do lokali. Jeśli więc ktoś ma moralne i polityczne prawo do krzyczenia w stronę rządu, że to jemu zawdzięcza on władzę, to są to właśnie młodzi wyborcy – kobiety i mężczyźni.

To ważna informacja nie tyle ze względu na konieczność walczenia z fake newsami i postprawdą – tak obecnymi w naszym życiu. Jest ona istotna dla koalicji rządzącej, bo pokazuje, kto sprawił, że może ona obecnie bawić się władzą, ale także wskazuje grupę, która może rozstrzygnąć o tym, że tę możliwość straci. I nie, nie są to kobiety. To młodzi wyborcy.