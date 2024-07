Oczywiście osobnym pytaniem jest, kto za tę „iluzję” odpowiada. I czy jej wytworzenie nie było największym dotychczasowym błędem koalicji 15 października.

Tym bardziej że Tusk podał w wątpliwość nawet sensowność ponownego głosowania zgłoszonej przez lewicę ustawy depenalizacyjnej, by jeszcze bardziej nie rozczarowywać tej części elektoratu, która oczekiwała od obecnej koalicji zmian w ustawach aborcyjnych. Bo dziś wszystko wskazuje na to, że kolejne głosowanie byłoby przegrane.

Tyle że PSL zapowiada, że poprze ustawę przywracającą stan prawny sprzed wyroku TK w 2020 r. Byłoby to oczywiście mniej ambitne niż realizacja postulatu lewicy o legalizacji aborcji na życzenie do 12. tygodnia ciąży, ale mogłoby realnie zmienić obecną sytuację. Ale to wymagałoby ustaleń z Andrzejem Dudą. A dla Donalda Tuska prezydent jest politycznym przeciwnikiem, z którym nie chce się układać; woli raczej pokazywać go jak tego, kto jest głównym hamulcowym „sprzątania po PiS-ie”.

Czy wulgaryzmami da się zmienić aborcyjne przepisy?

Niemniej niezwykle trafnie Donald Tusk zauważył też, że hałasem nie zmieni się zdania Władysława Kosiniaka-Kamysza i reszty PSL w sprawie poparcia dla legalizacji przerywania ciąży. „Pokrzykiwanie na siebie nawzajem niczego tu nie zmieni”. Ani pokrzykiwanie, ani wulgaryzmy nie zmienią zdania kogoś, kto uważa, że aborcja nie jest OK i że nie jest to zwykły zabieg medyczny, lecz poważny problem moralny.

A może przy okazji, gdy wulgaryzmy padają pod adresem koalicji 15 października, obie strony politycznego sporu zgodziłyby się w końcu, że w polityce nie powinny być one akceptowane? Bo czy naprawdę to, czego dziś potrzebujemy, to zmiana polityki w jeszcze bardziej agresywną? Może by wówczas z tej skomplikowanej politycznie sytuacji wypłynęło jakieś dobro, gdyby wszystkie siły zgodziły się co do tego, że w polityce nie powinno być miejsca na chamstwo i agresję.