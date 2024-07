Czym jest choroba Parkinsona?

Małe wprowadzenie historyczne pozwoli zrozumieć, czym jest choroba Parkinsona. W 1817 r. londyński chirurg James Parkinson opublikował pracę naukową pod tytułem „Esej na temat porażenia drżącego” (ang. „An Essay on the Shaking Palsy”). Opisał objawy drżączki poraźnej (łac. paralysis agitans), czyli choroby, która najczęściej jest kojarzona z drżeniem kończyn. Dopiero francuski lekarz neurolog Jean-Martin Charcot wprowadził znaną nam dzisiaj nazwę choroby Parkinsona. Sto lat po Jamesie Parkinsonie badania nad drżączką poraźną rozpoczął rosyjski neuropatolog Konstantin Nikołajewicz Trietiakow, który przez kolejne dwa lata zbadał mózgi 54 pacjentów cierpiących na tę chorobę. W tamtych czasach neurolodzy byli przekonani, że choroba Parkinsona jest wynikiem uszkodzenia fragmentu kresomózgowia w istocie białej. Trietiakow nie podzielał tej opinii. Jako pierwszy neurolog zwrócił uwagę, że istnieje bezpośredni związek między zmianami patologicznymi zwartej struktury istoty czarnej (stanowiącej część istoty szarej mózgowia) a objawami rozwijającej się choroby Parkinsona.

Czy można porównać klarowność myślenia osoby chorej na chorobę Parkinsona i osoby chorej na zwyrodnienia demencyjne?

W roku 2000 szwedzki neurobiolog Arvid Carlsson dostał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny za odkrycie korelacji między zbyt niskim poziomem dopaminy (neuroprzekaźnika uwalnianego przez neurony ośrodkowego układu nerwowego) a postępem choroby Parkinsona.

Czy Joe Biden cierpi na chorobę Parkinsona? Charakterystyczne objawy

Należy podkreślić, że choroba Parkinsona nie rozwija się gwałtownie. Przez kilka lat coraz bardziej dostrzegalne są pewne charakterystyczne objawy tej choroby. Do głównych należy tzw. sztywność osobowości, która wyróżnia się kilkoma typowymi przejawami: specyficznym sposobem chodzenia (zwłaszcza tzw. chód szurający i drobne kroczki), trudności w rozpoczęciu wykonywania określonych ruchów i brak fizjologicznych współruchów. To ostatnie oznacza, że u chorego nie dostrzega się balansowania chodzenia przez ruchy kończyn górnych. To prowadzi do niestabilności postawy, czego skutkiem mogą być upadki do przodu lub do tyłu. Jednak to, co jest najbardziej rozpoznawalne dla osób niebędących lekarzami, to charakterystyczna maskowatość twarzy, której w bardzo zaawansowanej postaci choroby towarzyszy ślinotok, niewyraźna i cicha mowa, rzadkie mruganie powiek oraz sporadycznie występujące problemy z przełykaniem.

Część z tych objawów można, niestety, dostrzec u prezydenta Joe Bidena. Jednak uważnie śledząc wszystkie jego wystąpienia publiczne, dotychczas nie zauważyłem u niego jakże ważnego dla zdiagnozowania choroby Parkinsona tzw. drżenia spoczynkowego, które można opisać jako rytmiczne i mimowolne ruchy ciała wywołane synchronicznymi skurczami mięśni antagonistycznych. Na razie nie dostrzegłem także u amerykańskiego przywódcy drżeń kończyn górnych, głowy lub warg i żuchwy.

Parkinson: choroba ciała, ale nie umysłu

Telewizja ABC News poinformowała, że wpisy w księdze gości odwiedzających Biały Dom od listopada 2022 r. wskazują, że prezydenta Joe Bidena dziesięciokrotnie odwiedził doktor Kevin R. Cannard, neurolog z Bethesda i specjalista ds. zaburzeń ruchowych powiązany z Narodowym Wojskowym Centrum Medycznym im. Waltera Reeda. Doktor Cannard to specjalista w dziedzinie choroby Parkinsona, który pracuje w tym centrum od prawie 20 lat. Od 2012 r. pełni funkcję „specjalisty neurologa wspierającego Oddział Medyczny Białego Domu”.