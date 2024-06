Ambasadorzy pod MGIMO nie mieli monopolu na prowadzenie polityki prorosyjskiej

Zbigniew Lewicki pisze też, że przed pięcioma laty ogłosiłem wyprowadzenie z MSZ wszystkich absolwentów Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (MGIMO). Powiedziałem jednak co innego: że wśród kierownictwa MSZ nie ma absolwentów MGIMO (i pracowników komunistycznych służb). A to nie to samo.

Powiedziałem też, że w MSZ zostali wymienieni prawie wszyscy dyrektorzy i ambasadorzy, co OKO.press określiło jako „przechwałki”. „Co do faktów – pisało OKO.press – minister oczywiście miał rację, ale było to przede wszystkim efektem tradycyjnej rotacji, a nie głębokich czystek”. Tak, zmiany w dyplomacji należy przeprowadzać stopniowo i mówić o nich wtedy, kiedy już zostaną przeprowadzone.

Wracając do absolwentów MGIMO, zostali oni „wyprowadzeni” z MSZ, gdy już nie pełniłem funkcji ministra spraw zagranicznych. Następnie na mocy wyroków sądów zostali przywróceni do pracy. Pamiętam, że MSZ wysyłał dyplomatów na studia do Moskwy jeszcze w latach 90. Później byli oni prześwietlani przez nasze służby na różnych etapach kariery. Na pewno też nie mieli oni monopolu na prowadzenie polityki prorosyjskiej. Zdarzało się to także absolwentom Oksfordu.