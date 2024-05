Bez względu na historyczne zaszłości i zawiłości nazewnicze trudno zaprzeczyć ważnej roli producentów żywności w funkcjonowaniu współczesnego państwa, o czym ostatnio sami skutecznie nas przekonują. Aliści ich powtarzające się protesty prowokują liczne wątpliwości narzucające się obserwatorowi ulicznemu.

Dlaczego miasta nie kupują rolniczego buntu

Narracja rolniczego buntu (poza słusznymi pretensjami o brak kontroli nad wwozem ukraińskich zbóż) jest mało przekonująca dla ludzi pracujących poza produkcją żywności. Wszak jej wytwórcy jako jedyni dostają z Unii Europejskiej pieniądze za sam fakt uprawiania konkretnego zawodu, a dokładniej uprawiania ziemi. Żaden rzemieślnik z takich dopłat nie korzysta. Wszak rolnicy nie pokrywają wszystkich kosztów funkcjonowania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, co oznacza, że wszyscy składamy się na ich renty i emerytury. Wszak pogoda ma wpływ nie tylko na produkcję żywności, ale tylko stamtąd dochodzą głosy, że odpowiedzialność za to immanentne ryzyko ich zawodu ma ponosić państwo, czyli my wszyscy.

Żyję już dosyć długo, ale nie przypominam sobie roku bez jakiejś klęski: suszy albo nadmiaru deszczu; zbytniego zimna albo zbytniego gorąca; zimy zbyt mroźnej albo zbyt ciepłej; świńskiej górki albo świńskiego dołka; cen na coś zbyt wysokich albo zbyt niskich; zbyt małego eksportu lub zbyt dużego importu. Od kiedy pamiętam chłopi, pardon le mot – rolnicy, mają zawsze pod górkę. Cud, że jeszcze w ogóle istnieją.

Ich dzisiejsza bezwzględność w egzekwowaniu swoich racji ma niewątpliwie wydźwięk walki klasowej wspartej użyciem siły, chociaż jeszcze nie przemocy. Swoje protesty umiejętnie wspierają szantażem emocjonalno-historycznym, który ma nakazywać bezwarunkowy szacunek dla żywicieli i obrońców. A przecież ten raptem jeden sztandar z czasu insurekcji, który naczelnik Kościuszko nadał kosynierom krakowskim 16 sierpnia 1794 r., miał funkcję czysto symboliczną. Umieszczone na nim nośne hasło „Żywią y bronią” ma dzisiaj niewiele większą wartość niż legenda o chłopskim pochodzeniu protoplasty dynastii piastowskiej.

Przywileje rolników? Na chłopski rozum to niesprawiedliwe

Dzisiejsi rolnicy wytwarzają tylko kilka procent PKB, ale część z nich (ta najbogatsza?) co i rusz paraliżuje kraj, domagając się od państwa, czyli od nas wszystkich, gwarancji solidnych zysków. Jasne, że bezpieczeństwo żywnościowe jest kluczem do niezależności, ale na razie mamy problemy, nie z brakiem, lecz z gigantyczną nadprodukcją. Miliardy jajek, megalitry mleka, miliony ton mięsa, masła, zbóż warzyw i owoców znacznie przekraczają krajowe potrzeby, co skutkuje m.in. gigantycznym marnotrawstwem żywności.