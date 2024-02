Protest rolników. Szczepan Wójcik: Nie protestujemy przeciwko rządowi

O co walczą rolnicy?

O to, żebyśmy mogli normalnie produkować, konkurować na zdrowych zasadach. Czy to z krajami, z którymi musimy konkurować, bo sprowadzane są zboża, czy też z Zielonym Ładem. Są trzy postulaty, z którymi przyszliśmy do Warszawy. Pierwszy to jest ograniczenie Zielonego Ładu, czyli zapisów, które w sposób destrukcyjny traktują rolnictwo polskie i europejskie. Drugi punkt to uszczelnienie granic przed napływem niekontrolowanym produktów rolno-spożywczych spoza granic Unii Europejskiej. Trzeci postulat – ochrona produkcji zwierzęcej w naszym kraju.

Dlaczego Zielony Ład jest problemem dla rolników?

Zielony Ład to ideologiczne podejście do kwestii rolnictwa w UE. To jest atak na bezpieczeństwo żywnościowe rolników Unii Europejskiej. Pod tym hasłem kryje się na przykład przymusowe ugorowanie 4 proc. gruntów rolnych. To zmniejszenie używania środków ochrony roślin czy też nawożenia. To wszystko sprawia, że rolnicy w całej Unii bardzo mocno się jednoczą i buntują przeciwko temu. Na rynek europejski napływa cała masa produktów rolno-spożywczych spoza granic.

Jakie są oczekiwania rolników wobec rządu?