Czytaj więcej Z regionów Są miasta, gdzie na burmistrza kandyduje jedna osoba. I może przegrać W niemal co piątej małej polskiej gminie czy mieście zgłoszono tylko jednego kandydata na wójta czy burmistrza. Kodeks wyborczy daje jeszcze komitetom z takich samorządów dodatkowy czas na zgłoszenie kandydatów.

W gminie, w której samorząd jest jedynym dużym pracodawcą (urząd gminy, szkoła, przedszkole, przedsiębiorstwo komunalne, podmiot zlecający wykonanie usług), wystawienie się w konkurencyjnym do włodarza komitecie to niejednokrotnie wypowiedzenie wojny układowi. Tak, bo samorząd w swym iście romantycznym pięknie partycypacji obywatela w sprawowaniu władzy to również grunt podatny na wszelkie patologie z monopolem na tę władzę na czele. Smutne, ale prawdziwe.

A to pokazuje, jak istotne jest głosowanie w najbliższych wyborach. Gdzieś władza się umocni, a gdzieś nastąpi pęknięcie kruszące dotychczas zabetonowany układ. Będą też samorządy, w których dojdzie do totalnej zmiany władzy. Scenariuszy jest wiele, ale to my ostatecznie je piszemy, kreśląc krzyżyk na karcie do głosowania. I przyznam: nie ma nic gorszego, niż z perspektywy wygodnego fotela oznajmić: nie głosuję, bo i tak to nic nie zmieni. Otóż zmieni! Ten głos może odsiać ziarno od plew. Ważne, aby frekwencją potwierdzić swoje zainteresowanie losami lokalnej społeczności. Tak jak w październiku minionego roku: głosować nie można, a trzeba!

Jak mawiał mój mentor na studiach prawniczych, jeden z ojców restytucji samorządu terytorialnego w Polsce: „Nie głosowałeś – olałeś”

Bo potem, jeśli 7 kwietnia nie byłeś w lokalu wyborczym, nie zagłosowałeś do rady, nie wybierałeś wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, nie wskazałeś swojego faworyta do zasiadania w powiecie czy sejmiku województwa, odbierasz sobie prawo do krytyki. Jak mawiał mój mentor na studiach prawniczych, jeden z ojców restytucji samorządu terytorialnego w Polsce: „Nie głosowałeś – olałeś”. Przepraszam za kolokwializm, ale nie dajmy się przegłosować. Nasza absencja w lokalu wyborczym to zgoda na to, aby inni wybrali za nas. A samorządowi lokalnemu niczego tak teraz nie potrzeba, jak wiatru w żagle. Przywrócenia jego należytego miejsca w tkance administracji kraju.

I pamiętajmy, że śmieci nie mają barw politycznych. Są wywiezione albo nie. Wybór zależy od nas.