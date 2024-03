Wybory samorządowe 2024: Wszystko, co trzeba o nich wiedzieć

W Poznaniu w tym roku w CRW ujętych zostało na swój wniosek 671 wyborców, a w Krakowie do 17 marca wpłynęło 1 378 wniosków o ujęcie w stałym obwodzie głosowania. 40 proc. z nich zostało złożonych w ostatnim tygodniu, tj. między 11 a 17 marca.

We Wrocławiu wpłynęło blisko 1 100 wniosków o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

- Z doświadczenia wynika, iż dwa tygodnie poprzedzające wybory cechują się największym zainteresowaniem. Wówczas wpływa najwięcej wniosków – przyznaje Mikołaj Czerwiński, z wrocławskiego ratusza.

Wybory samorządowe 2024. Głosowanie korespondencyjne. Listonosz może przynieść nasz wyborczy pakiet

Osoby z niepełnosprawnościami (o znacznym lub umiarkowanym stopniu) czy starsze, które mają skończone 60 lat (najpóźniej w dniu głosowania) nie muszą oddawać głosu w obwodowej komisji wyborczej. Osoby te mogą zagłosować korespondencyjnie lub przez pełnomocnika. Ale w obu tych przypadkach trzeba pamiętać o dwóch terminach.

– W przypadku głosowania korespondencyjnego trzeba o tym powiadomić komisarza wyborczego do 25 marca – mówi Marcin Chmielnicki, rzecznik Państwowej Komisji Wyborczej.

Można to zrobić za ustnie, pisemnie bądź elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Pakiet wyborczy osobie, która powiadomi o chęci głosowania korespondencyjnego, dostarczy listonosz Poczty Polskiej do 1 kwietnia, ale w związku z tym, że to dzień ustawowo wolny, pakiety musi zostać nadany na poczcie w środę, żeby listonosze najdalej w piątek-sobotę dokonali drugiej próby doręczenia.

Wypełniony pakiet można odesłać na trzy sposoby. Po pierwsze można zgłosić listonoszowi potrzebę odbioru pakietu i najpóźniej w dniu wyborów przekazać go do rąk listonosza. Pakiet można wysłać też samemu z dowolnej placówki pocztowej w Polsce do 3 kwietnia lub osobiście zanieść do właściwej Obwodowej Komisji Wyborczej w dniu wyborów. - Nie może tego uczynić członek rodziny głosującego – podkreśla Mikołaj Czerwiński.

W przypadku zarządzenia drugiej tury zgłoszenia z pierwszej tury dotyczą też drugiej, ale można w ten sam sposób co w przypadku I tury, dodatkowo zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 11 kwietnia, a pakiety muszą zostać doręczone 15 kwietnia.

W Poznaniu do 20 marca wpłynęło ponad 40 wniosków, w stolicy - 119 osób zgłosiło chęć głosowania korespondencyjnego.

„To znacznie mniej osób niż jesienią, jednocześnie w porównaniu z poprzednimi wyborami samorządowymi w 2018 roku więcej o około 20 proc.” – przyznaje stołeczny ratusz.

W Katowicach tę chwilę jest około 20 wniosków. W poprzednich wyborach było około 150.

Wybory samorządowe 2024: Można głosować przez pełnomocnika

Z kolei jeśli chcemy głosować przez pełnomocnika odpowiedni wniosek wyborcy, a dotyczy to osób niepełnosprawnych i w wieku ponad 60 lat, muszą złożyć do 29 marca.

- Wypełnione wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictw wraz z załącznikami można składać na stanowiskach informacyjno-podawczych Urzędu Miasta Krakowa, w terminie do 29 marca – mówi Joanna Dubiel, z krakowskiego magistratu.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa wraz załącznikami może być również wniesiony za pośrednictwem platformy ePUAP lub przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl, po uwierzytelnieniu tej osoby.

Urzędniczka podkreśla, że złożenie wniosku o udzielenie pełnomocnictwa nie jest tym samym co ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa. - Akt pełnomocnictwa jest przygotowywany przez pracowników Urzędu Miasta Krakowa i podpisywany przez wyborcę w obecności urzędnika podczas wizyty urzędnika w miejscu zamieszkania wyborcy – tłumaczy Joanna Dubiel.

Do tej pory do krakowskiego magistratu wpłynęły 52 wnioski – mniej niż w poprzednich wyborach. „Z doświadczenia wiemy, że zainteresowanie w granicach 70-80 proc. pojawia się tuż przed zakończeniem terminu składania wniosków” – podaje krakowski ratusz.

We Wrocławiu wniosek o głosowanie przez pełnomocnika złożyło ponad 40 wyborców, a w stolicy już 286 osób udzieliło pełnomocnictwa do głosowania. W Poznaniu – 33, a w Katowicach – 19.

- Pełnomocnictwo możemy wycofać najpóźniej 5 kwietnia, albo w dniu głosowania poprzez złożenie oświadczenia komisji wyborczej, ale musimy to zrobić jeszcze przed głosowaniem pełnomocnika – podaje Marcin Chmielnicki, rzecznik PKW.

Wybory samorządowe 2024: Pomoc w dotarciu do komisji wyborczej

Osobom, które mają problem z poruszaniem się samorządy zapewnią transport do komisji wyborczej. I tak we Wrocławiu zgłoszenia przyjmowane będą pod numerem telefonu: 71 777 78 83, od 2 do 5 kwietnia w godz. 10-15 oraz w dniu głosowania, 7 kwietnia w godz. 7.30-19.

Także Warszawa organizuje pomoc w transporcie do komisji wyborczych. Osobno dla wyborców wymagających transportu specjalistycznego oraz osobno dla pozostałych osób. „Chętni do skorzystania z transportu specjalistycznego mogą zgłaszać się w dniach 25 marca co czwartego kwietnia. Pozostałe osoby będą miały udostępniony specjalny numer do Straży Miejskiej w dniu wyborów pod którym uzyskają pomoc w transporcie” – podał stołeczny ratusz.

Podobnie jest w Katowicach. .Zgłoszenia można dokonać w dniach 25-28 marca oraz 2-5 kwietnia w godzinach 7.30-14: pod numerem telefonu: 32 259 3836, a także 7 kwietnia w godzinach 8-19 pod numerem telefonu: 32 259 3216.

W Poznaniu wyborcy z niepełnosprawnościami oraz ci, którzy ukończyli 70 lat, a mają problemy z poruszaniem się będą mogli skorzystać z transportu indywidualnego.

Możliwy będzie także przewóz pojazdem specjalistycznym dostosowanym dla osób z niepełnosprawnościami. O szczegółach miasto będzie informować pod koniec marca.

Wybory samorządowe 2024: Jak oddać głos? Jeden krzyżyk na jednej karcie

W wyborach samorządowych godziny otwarcia lokali wyborczych są analogiczne do czasu, jaki na oddanie głosu mieli Polki i Polacy np. w wyborach parlamentarnych w 2023 roku.

Kodeks wyborczy jasno stanowi, że do urn można udawać się w godzinach od 7 rano do 21 wieczorem.

W lokalu wyborczym dostaniemy cztery karty do głosowania; na radnych gminy lub miasta, na radnego powiatu i sejmiku oraz wójta, burmistrza czy prezydenta. Tylko w 65 miastach na prawach powiatu mieszkańcy dostaną trzy karty. W Warszawie cztery – bo wybierani są tu też radni dzielnic.

Kalendarz wyborów samorządowych 2024 PAP

– Aby głos był ważny trzeba na każdej karcie do głosowania postawić przy jednym tylko nazwisku dwie krzyżujące się linie. Gdy krzyżyków będzie więcej, albo nie będzie ich wcale taki głos będzie nieważny – przestrzega rzecznik PKW.

Zakończenie głosowania o godzinie 21 zarządza przewodniczący obwodowej komisji wyborczej. Po tym czasie głos mogą oddać jedynie ci wyborcy, którzy przybyli do lokalu wyborczego, przed godziną zakończenia głosowania. Tak było w październiku np. na wrocławskim osiedlu Jagodno, gdzie mieszkańcy czekali by zagłosować aż do 3 nad ranem.

Jeśli w pierwszej turze żaden z kandydatów na wójta, burmistrza czy prezydenta miasta nie uzyska połowy ważnych głosów – to 21 kwietnia odbędzie się druga tura. W poprzednich wyborach samorządowych frekwencja w całym kraju wyniosła 48,83 proc.

Ile będą kosztowały nas te wybory? – Zobaczymy. Mamy zabezpieczone środki, które rozliczymy w kilka miesięcy po głosowaniu – mówi Marcin Chmielnicki, z PKW.