Minęło 100 dni, odkąd świat zachodni doświadczył jednego z najbardziej przerażających wydarzeń. Ponad tysiąc kobiet, mężczyzn, osób starszych, dzieci, w tym niemowląt, zostało zamordowanych, zgwałconych i spalonych żywcem. Setki pokojowo nastawionych cywilów zostało porwanych. Te zbrodnie przeciwko ludzkości zostały popełnione na terytorium Izraela przez Hamas – morderczą organizację dżihadystyczną wspieraną przez Iran.

Najstraszniejszy dzień od czasu Holokaustu

W stosunku do liczebności populacji atak z 7 października 2023 r. był mniej więcej dziesięć razy większy niż atak na Stany Zjednoczone z 11 września 2001 r. Dla Izraela i narodu żydowskiego był to najstraszniejszy dzień od czasu Holokaustu. To nie przypadek, ponieważ nienawiść do Żydów i nawoływanie do ich ludobójstwa przez dżihadystów są inspirowane ideologią nazistowską. Czytają „Mein Kampf” Hitlera i uczą swoje dzieci tylko jednego – że najwyższą wartością jest dżihad i mordowanie.

7 października jest wyzwaniem dla całego wolnego świata, bo podobnie jak 80 lat temu atak na Żydów to dopiero początek. Iran i jego akolici nie ukrywają zamiaru zniszczenia zachodniej cywilizacji. Reżim irański aspiruje do nuklearnego szantażu wobec Zachodu, jego pomocnicy – Huti w Jemenie próbują zablokować szlak żeglugi do Kanału Sueskiego, a Hezbollah codziennie przeprowadza ataki na Izrael z Libanu.

Dżihadyści uważają, że wolny świat jest zepsuty, tchórzliwy i obłudny; że demokracja nas podzieliła i osłabiła, przez co jesteśmy ślepi na niebezpieczeństwa. Są przekonani, że antysemityzm jest silniejszy niż współczucie i zdrowy rozsądek i że zapomnieliśmy, jak odróżniać dobro od zła.