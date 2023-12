To wszystko okazało się farsą, politycznym science fiction budowanym konsekwentnie do podkręcania nienawiści. Można machnąć na to ręką, bo do tego przecież jesteśmy przyzwyczajeni w mediach społecznościowych, problem jednak w tym, że takie tezy głosili, wydawałoby się, poważni ludzie, którzy mają ogromny społeczny posłuch i odgrywają dużą rolę w życiu publicznym.

Nie tylko Silni Razem

Przodował w tym niezawodny Tomasz Lis, który kilka dni po wyborach w jednym z portali społecznościowych napisał: „Coraz jest więcej jest głosów, że PiS chce potraktować marsz 11 listopada do odpalenia czegoś takiego, co 6 stycznia 2021 Trump odpalił w Waszyngtonie. Musimy być czujni. I gotowi”. Szturmu na Pałac Prezydencki ani na Belweder nie było, ale redaktor Lis zachował rewolucyjną czujność.

Z kolei były opozycjonista Władysław Frasyniuk poszedł jeszcze dalej. On się nie zastanawiał, nie analizował, nie miał żadnych wątpliwości. „Jak Kaczyński będzie pierwszy, to władzy nie odda. Żeby nie było cienia wątpliwości” – mówił. Lider PiS wybory wygrał, co prawda zabrakło mu w Sejmie godności i ugryzienia się w język, ale ani razu nie zanegował legalności wyniku wyborów, nie trzymał się kurczowo władzy, jak zapowiadał były działacz Unii Wolności.

Kolejną chybioną tezę, która miała zagrzewać do wyimaginowanej walki, postawił gen. Piotr Pytel, były szef służby Kontrwywiadu Wojskowego. Stwierdził on w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”, że w wojsku „wszyscy liczą się” z tym, że Prawo i Sprawiedliwość po przegranych wyborach parlamentarnych może wyprowadzi wojsko na ulice i odmówić oddania władzy.