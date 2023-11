Prawdę mówiąc, nawet uwierzyłbym w te „eksperckie” intencje, gdybym miał pamięć złotej rybki albo z powrotem magicznie znalazł się w 2015 r. i wymazał z pamięci to, co działo się przez kolejne osiem lat. Czyli czas, w którym „eksperckość” i idące za nią umiarkowanie były jednymi z tych przymiotów, o które nie sposób było władzę posądzić. Przyznał to zresztą przed laty polityk PiS Radosław Fogiel w rozmowie z Marcinem Zaborskim: „Problem okazał się taki, że ich [ekspertów – red.] sposób myślenia o gospodarce i zarządzaniu był zupełnie sprzeczny z tym, co Prawo i Sprawiedliwość ma w swoim programie”. Nie udawajmy przy tym, że cała elita naukowa w Polsce to co najmniej niechętni PiS liberałowie. Rządzący z łatwością znaleźliby także miłych swojej filozofii fachowców z różnych dziedzin, gdyby tylko mieli w sobie taką wolę i potrafili mądrze budować instytucje. Tego jednak nie zrobili.

Koalicja pisowskich spraw

Trudno się więc dziwić, że prawie nikt z czołowych polityków PiS nie chce teraz wziąć na siebie odpowiedzialności. Scenariusz utraty władzy jest bowiem jedynym możliwym, a wiedział to każdy, kto interesuje się polską polityką. „Koalicja polskich spraw” spaliła na panewce, bo od samego początku była raczej szalupą ratunkową dla „pisowskich spraw”. Za każdym razem, gdy partia Jarosława Kaczyńskiego miała jakiś doraźny interes do kogoś z zewnątrz, powoływała się na owe „polskie sprawy”, lecz zawsze było to nieszczere deklaracje.

Celną uwagę poczynił w jednym ze swoich wideoblogów Rafał Ziemkiewicz, mówiąc, że PiS zamiast podzielić scenę polityczną na konkurentów i wrogów, wrzucił wszystkich do jednego worka i zwalczał z równą zapiekłością, niszcząc jakiekolwiek szansę na centroprawicową koalicję.

Czytaj więcej Polityka Dlaczego Kaczyński kazał Morawieckiemu zbudować rząd i publicznie go upokarza? Jarosław Kaczyński mówiąc, że chce zakończyć wojnę, którą jego zdaniem prowadzi mająca za sobą większość parlamentarną PO, nie może pogodzić się z oddaniem władzy i, desperacko walcząc o przywództwo w PiS, skazuje partię na kolejne porażki.

Zewsząd słyszymy, że Mateusz Morawiecki i jego nowy rząd – po klęsce nieuzyskania poparcia parlamentu – stanie się zespołem rozliczającym rząd Donalda Tuska z obietnic. Kibicuję. Szczególnie, gdyby oznaczało to faktyczną zmianę mentalności w Prawie i Sprawiedliwości. Chciałbym wierzyć, że tych szlachetnych deklaracji, o których teraz z właściwym sobie patosem opowiada premier, klub PiS trzymać się będzie w opozycyjnych ławach. Mają przecież w tym względzie dobre tradycje – za rządów PO-PSL partia Kaczyńskiego wiele poświęciła intelektualnej pracy, organizując na przykład Kongres Polska Wielki Projekt, który niegdyś rzeczywiście był ważną dla tego środowiska agorą wymiany poglądów.

Myślę jednak, że standardy w polskim życiu publicznym spadają linearnie z roku na rok i wpłynie to także na działania opozycji. Słowem, „totalność” stanie się standardem. Po obu stronach.