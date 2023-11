W niedzielę w rozmowie z Polsat News europoseł PiS Adam Bielan wyjawił, że nowy gabinet "to będzie rząd składający się głównie z ekspertów". - Tam nie będzie pierwszoplanowych polityków - dodał. Z kolei prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z PAP powiedział, iż to, by w rządzie "nie było zbyt wielu polityków", to jego pomysł.

Nowy rząd Mateusza Morawieckiego. Nazwiska ministrów

Oto aktualny skład gabinetu Mateusza Morawieckiego. Premier ma od dziś dwa tygodnie na znalezienie większości w Sejmie.

Oto skład nowego rządu Mateusza Morawieckiego: Minister obrony narodowej - Mariusz Błaszczak (ur. 1969),

Minister spraw wewnętrznych i administracji - Paweł Szefernaker (ur. 1987),

Minister spraw zagranicznych - Szymon Szynkowski vel Sęk (ur. 1982),

Minister sprawiedliwości - Marcin Warchoł (ur. 1980),

Minister finansów - Andrzej Kosztowniak (ur. 1976),

Minister zdrowia - Ewa Krajewska (ur. 1980),

Minister rolnictwa i rozwoju wsi - Anna Gembicka (ur. 1991),

Minister cyfryzacji -

Minister ds. Unii Europejskiej -

Minister edukacji i nauki - Krzysztof Szczucki (ur. 1986),

Minister kultury i dziedzictwa narodowego - Dominika Chorosińska (ur. 1978),

Minister rodziny i polityki społecznej - Dorota Bojemska (ur. 1976),

Minister aktywów państwowych - Marzena Małek (ur. 1976),

Minister infrastruktury - Alvin Gajadhur (ur. 1973),

Minister sportu i turystyki - Danuta Dmowska-Andrzejuk (ur. 1982),

Minister rozwoju i technologii - Marlena Maląg (ur. 1964),

Minister funduszy i polityki regionalnej - Małgorzata Jarosińska-Jedynak (ur. 1979),

Minister klimatu i środowiska - Anna Łukaszewska-Trzeciakowska (ur. 1974),

Minister-członek Rady Ministrów, szef KPRM - Izabela Antos (ur. 1986),

Minister-członek Rady Ministrów - Jacek Ozdoba (ur. 1991).

W Prawie i Sprawiedliwości nie ma przekonania, że w izbie niższej jest większość dla nowego gabinetu. Według deklaracji polityków PiS, nowy rząd ma pokazać m.in. kierunek, jaki przyjmuje teraz partia Jarosława Kaczyńskiego. Premier Mateusz Morawiecki mówił w weekend, że daje sobie 10 proc. szans na zdobycie wotum zaufania w Sejmie.