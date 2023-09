Spot PiS, czyli jak działa mechanizm propagandy

W dodatku klip oparty jest na propagandowej manipulacji obozu władzy. Kilka dni temu TVP Info ogłosiło, że znalazło dowód na to, jakoby Donald Tusk podniósł wiek emerytalny, bo domagała się tego Angela Merkel. Teza propagandy rządowej głosiła, że gdyby Tusk nie zgodził się na to, by Polacy pracowali dłużej i za niższe stawki, Merkel zablokowałaby jego karierę w Brukseli. Sęk w tym, że nic takiego nie wynika z dokumentu ujawnionego przez państwową telewizję. Dokument to notatka KPRM dotycząca rozmowy Tuska z Merkel z 2011 r., w której omawiano partnerstwo wschodnie, przygotowania do Rady Europejskiej i pakt dla konkurencyjności. Europa podnosiła się wówczas z kryzysu i unijni przywódcy chcieli ożywić europejską gospodarkę w konkurencji globalnej. W dokumencie nie ma jednak ani słowa o tym, że Polska ma podnieść na żądanie Niemiec wiek emerytalny. Jest mowa o tym, by systemy emerytalne były w UE bardziej zsynchronizowane i by państwa członkowskie mogły je modyfikować w zależności od aktualnej sytuacji demograficznej.

Ale tego odbiorcy rządowej propagandy nie mieli możliwości się dowiedzieć, jeśli samodzielnie nie przejrzeli „ujawnionego” dokumentu. Chodziło o stworzenie wygodnej politycznie narracji o tym, że za czasów Tuska o wieku emerytalnym decydowała Angela Merkel, która kazała go podnieść w Polsce i pół roku później, po wygranych wyborach, lider PO zadanie wypełnił. I właśnie na tak przygotowany propagandowy grunt PiS rzuca jako kolejny klocek spot, w którym Kaczyński odmawia rozmowy z kanclerzem Niemiec o wieku emerytalnym.

Paradoksalnie, spot jest zupełnie niezrozumiały dla osób, które nie są karmione pisowską propagandą. Po prostu nie będą wiedziały, o co w nim chodzi. Przy okazji zaś widzimy, jak precyzyjnie zsynchronizowanym mechanizmem jest aparat propagandy ze sztabem wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. Rządowy dokument z czasów Donalda Tuska „wypływa” z KPRM, jest „ujawniany” w TVP Info, następnie jest na niego nadbudowywana propagandowa narracja, na której skonstruowany jest w finale spot. I tak działa mechanizm manipulacji, a wszystko finansowane z pieniędzy podatników.

Jarosław Kaczyński spotykał się zarówno z kanclerz Angelą Merkel, jak i ambasadorem Niemiec w Warszawie

Skądinąd spot wprowadza wyborców PiS w błąd. Ponieważ mogą oni odnieść z niego wrażenie, że Kaczyński nie rozmawiał ani z szefem niemieckiego rządu, ani z ambasadorem tego kraju. Ale to nieprawda. W 2016 r. Jarosław Kaczyński udał się aż pod Berlin, by spotkać się z Angelą Merkel. Później zaś co najmniej raz przyjął u siebie w gabinecie ambasadora Niemiec. Na zdjęciu zamieszczonym przez PiS na Twitterze z lipca zeszłego roku widać, jak na Nowogrodzkiej Jarosław Kaczyński rozmawia z szefem CDU Friedrichem Merzem, obok którego siedzi ówczesny ambasador Niemiec oraz jego zastępca. Ale wszak nie chodzi tu o prawdę, ale o narrację.