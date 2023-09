- Dlatego, że dotarliśmy do nowych informacji. To jest ta notatka, notatka z rozmowy między ówczesnym premierem (Donaldem) Tuskiem a ówczesną kanclerz Niemiec (Angelą) Merkel. Ta notatka wskazuje w sposób jednoznaczny, że sprawa emerytur była omawiana i że chodziło o przyjęcie, nazwijmy to delikatnie, niemieckich sugestii - przekonywał.



Kaczyński nawiązywał do informacji przekazywanych przez TVP Info, z których wynika, że przed ogłoszeniem decyzji ws. podniesienia wieku emerytalnego w Polsce Donald Tusk rozmawiał na ten temat z kanclerz Angelą Merkel mówiąc o "powiązaniu wieku emerytalnego z sytuacją demograficzną".

Mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której uderzenie w starsze pokolenia zostało zainicjowane z zewnątrz Jarosław Kaczyński, prezes PiS

- Biorąc pod uwagę całokształt relacji między Tuskiem a Merkel, nie były to sugestie, ale podawane, w sposób dyplomatyczny, polecenia - kontynuował prezes PiS.



- Mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której uderzenie w starsze pokolenia zostało zainicjowane z zewnątrz - dodał. - To sytuacja skandaliczna, absolutnie niemożliwa do zaakceptowania - stwierdził. - My po prostu nie możemy się za to zgadzać - podsumował



Jarosław Kaczyński zapewnia, że rząd PiS nie ulegnie "niemieckim sugestiom"

- Te czasy się skończyły. Nasz rząd jest rządem suwerennego państwa i ani sugestie niemieckie, ani żadne inne, nie będą na tego rodzaju kwestie wpływały - zakończył wystąpienie Kaczyński.