Jacek Nizinkiewicz: Donald Tusk potrzebuje silnej Lewicy i Trzeciej Drogi bardziej niż PiS Konfederacji

Koalicja Obywatelska nawet gdyby wygrała wybory, sama rządzić nie da rady. Sufitu 40 proc. poparcia raczej nie przebije. Podobnie zresztą jak PiS. Hegemoni partyjni potrzebują partnerów. Jednym możliwym ewentualnym koalicjantem PiS jest Konfederacja. Jeśli nie w całości, to na sztuki. Jarosław Kaczyński zapowiada, że PiS w koalicją z Konfederacją nie wejdzie, co nie znaczy że może nie pozyskać posłów tej formacji. Mówił o tym Przemysław Czarnek, który nie wyklucza współpracy z poszczególnymi posłami Konfederacji. Iloma? 30-40? Tyle może będzie trzeba przeciągnąć na swoją stronę ludzi Sławomira Mentzena. Władza kusi. A Jarosław Kaczyński ma różne możliwości perswazji, co udowodnił przekonując do siebie Romana Giertycha, Andrzeja Leppera czy nawet polityków Lewicy, Nowoczesnej czy narodowców. PiS ma zdolność koalicyjną. Co z PO?

Polityczna śmierć lub reaktywacja Hołowni

Trzecia Droga miała zyskać ponad 16 proc. poparcia, po zsumowaniu wyników wyborczych partii, a zamiast tego Polska 2050 wraz z PSL była w trendzie spadkowym. Trzecia Droga odbiła się i ma powyżej 10 proc. poparcia. W PO pojawiają się głosy, że jeśli Polska 2050 i PSL nie wejdą do Sejmu, a Koalicja Obywatelska wygra wybory, to nie będzie miała z kim rządzić, bo poparcie samej Lewicy nie wystarczy.

Platforma liczyła po cichu na samodzielne zwycięstwo, ale do tego musiałaby przejąć całkowicie elektorat Polski 2050 i PSL. Szanse na to nie są wielkie. Partie Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza są zbyt silne, żeby je politycznie zabić, a za słabe, żeby mieć pewność, że wraz z Lewicą uda się PO rządzić po wyborach. Suma poparcia trzech ugrupowań nie przekłada się na liczbę mandatów pozwalającą rządzić samodzielnie. To pokazuje nie tylko sondaż IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, ale też inne badania. Tusk potrzebuje pewnych koalicjantów. W interesie PO jest silna Lewica i Trzecia Droga. Koalicja PO, Lewicy, Trzeciej Drogi i Konfederacji nie wchodzi w grę, nawet jeśli byłaby to jedyna szansa na odsunięcie PiS od władzy. Lewica i część PO z politykami Mentzena na współpracę nie pójdą, a wyborcy tych ugrupowań nie mają aż tak elastycznych kręgosłupów, żeby zgodzić się na koalicję od skrajnego prawa do skrajnego lewa.

PiS wciąż gra na samodzielne rządy, ale szanse na nie są znikome. Współpraca z Konfederacją może okazać się zgniłym kompromisem, ale i krótkotrwałymi rządami trudnej koalicji. Co innego opozycja. Warunkiem jest tylko wzmocnienie się trzech ugrupowań, nie swoim kosztem. W interesie PO jest silna Lewica i Trzecia Droga. Pytanie kluczowe brzmi, jak opozycja może się wzmocnić, nie uciekając się do politycznego kanibalizmu?