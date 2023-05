Zuzanna Dąbrowska: PiS musi płacić za miłość wyborców

Liczenie na wdzięczność to rzeczywiście w polityce inwestycja niepewna. Obywatele mają pamięć krótką, a w dodatku nie ma gwarancji, że nawet jeśli nie zapomną, to skłoni ich to do głosowania na PiS. Prezes wyraźnie więc liczy na tych, którzy się wahają, lub rzadko głosują i argument kilkuset złotych więcej od stycznia wyprowadzi ich w październiku z domu. I nie chodzi tu o handel głosami, tylko mobilizację wyborców.

Czy to wystarczy? Czy PiS właściwie identyfikuje grupy, które porzuciły go po roku 2019, a tak naprawdę po 2020? Raczej nie. Po masowych protestach kobiet po wyroku TK w sprawie aborcji PiS stracił ludzi umiarkowanych politycznie, dla których nie do zniesienia stała się obyczajowa ostentacja, wezwania do obrony kościołów i wysyłanie policji oraz kawalerii Roberta Bąkiewicza na protestujące. To oni odeszli i do tej pory nie wrócili. To z ich powodu PiS nie notuje wyników, które pozwalają mu na samodzielne rządy. Wszystko to jest zresztą dobrze przez partię Kaczyńskiego policzone i wymierzone. Nie bez przyczyny już przed laty prezes dryfował do środka, kiedy nadchodziła kampania. On wie, że tam jest najlepsze łowisko. Tyle że tym razem nie ma już odwrotu i nie może głosić haseł politycznego umiarkowania, nie z tym, co się wydarzyło przez ostatnich osiem lat, nie z wypowiedziami o „kobietach dających w szyję”. I nie z tym poziomem politycznej korupcji. Jedyne, co zostaje, to oprzeć kampanię na obietnicach finansowych, licząc, że dawni zwolennicy wrócą zwabieni pieniędzmi.

PiS potrzebuje ok. 10 pkt proc., by rządzić. 800+ tyle nie gwarantuje, ale czasu jest jeszcze dużo.