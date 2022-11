Ten wiec przedwyborczy - zbudowany w formacie amerykańskiego townhall z licznymi pytaniami z sali - był w zasadzie jednym długim i mocnym apelem do kobiet - i do mężczyzn - na kanwie słów Kaczyńskiego. Nie zabrakło innych wątków czy pytań z sali (również na kontrze do lidera PO, jak o zabetonowane listy wyborcze partii czy fragment tekstu sprzed lat z cytatem o polskości), ale ten był dominujący. Tusk powiedział nawet, że przyszłość polskiej polityki to przede wszystkim przyszłość kobiet.

Reklama

Przewodniczący PO przypomniał też obywatelską inicjatywę ustawodawczą w sprawie in vitro, pod którą podpisy zaczyna zbierać PO i jej środowisko. Inicjatywa została ogłoszona już kilka tygodni temu - w czasie Campus Polska Przyszłości - ale teraz nabiera nowego politycznego znaczenia.

Czytaj więcej Polityka Tusk zapowiedział zbiórkę podpisów pod projektem ws. finansowania in vitro Na spotkaniu z mieszkańcami Piaseczna Donald Tusk zapowiedział zbiórkę podpisów pod projektem ustawy zakładającym „przywrócenie pełnego finansowania procedury in vitro w Polsce”.

Zarówno zbiórka podpisów pod projektem, jak i słowa Kaczyńskiego będą teraz służyć mobilizacji wyborców po stronie Platformy. - Mamy u władzy partię mężczyzn, którzy nienawidzą kobiet - mówił w Piasecznie Donald Tusk. Kaczyński dostarczył opozycji nowych możliwości mobilizacji dwa lata po decyzji TK. A w tej politycznej kampanii mobilizacja i demobilizacja liczy się - i to bardzo.

Drugi istotny wątek dotyczył młodych. Tusk ponowił obietnicę, że przedstawi złożoną z młodych parlamentarzystów i parlamentarzystek „drużynę marzeń” i to jeszcze w tym roku. Listy PO mają być też „najmłodsze” ze wszystkich partii opozycyjnych i ma być na nich najwięcej kobiet.

Reklama

To dość jasny kierunek dla samej PO. Dało się też odczuć, że Tusk chociaż nie porzucił myśli o budowie jednej listy, to będzie grał o samodzielne zwycięstwo partii z 8-10 milionami głosów, wokół zestawu kilku uniwersalnych i fundamentalnych spraw.

Dla kontekstu: W 2019 roku PO zdobyła 5 mln głosów, co przełożyło się na 27 proc. Tusk w Piasecznie zapowiedział jednak dość jasny kierunek: nie tylko mobilizacja, ale też poszerzenie elektoratu. I to powinno sprawić, że inni liderzy opozycji muszą się mieć na baczności.