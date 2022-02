Jarosław Kaczyński poniósł prestiżową porażkę. Nie jedyną. Ustawa firmowana przez prezesa PiS, będąca bublem prawnym, od której odcieło się nawet Ministerstwo Zdrowia i jedna trzecia posłów PiS, nie mogła przejść przez Sejm. Teraz PiS ma alibi na brak skutecznej walki z pandemią, które zwerbalizowała rzeczniczka PiS Anita Czerwińska: „Opozycja nie chce walki z panemią”.

Reklama

Lex Kaczyński był skazany na porażkę, ale już lex Hoc opozycja mogła poprzeć, o czym mówił w „Rz” Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. Nawet jeśli ustawa została celowo napisana tak, żeby upadała i temat projektów antycovidowych został zamknięty, a kolejne ustawy władzy będą przechodzić większością PiS przez Sejm, to podziałów w obozie władzy nie da się ukryć. Lex Kaczyński to wierzchołek góry lodowej problemów w PiS.

Na światło dzienne będą wychodzić kolejne informacje o stosowaniu Pegasusa, również wobec ludzi obozu władzy. Nie tylko były minister rolnictwa i poseł PiS Jan Krzysztof Aradanowski grozi poparciem sejmowej komisji śledczej ws. Pegasusa, ale również senator PiS Jan Maria Jackowski obawia się, że mógł być podsłuchiwany. Oni publicznie mówią, że mogli paść ofiarą własnej partii. Pozostali członkowie PiS nieoficjalnie zdradzają lub spekulują, wobec kogo Pegasus mógł zostać wykorzystany. Mowa nie tylko o bliskich współpracownikach Antoniego Macierewicza i prezydenta Andrzeja Dudy, ale również premiera Morawieckiego i Beaty Szydło. W PiS zapanował popłoch. Nie wiadomo, kto na kogo ma jakie haki.

Ale problemów z integralnością obozu władzy jest więcej. Zjednoczona Prawica to fikcja.

Reklama

Frakcje w partii Jarosława Kaczyńskiego wprost się atakują. Wicepremier Jacek Sasin publicznie zarzuca błędy Mateuszowi Morawieckiemu w Polskim Ładzie i przypomina o jego odpowiedzialności za ten projekt. Jeszcze w minionym roku Ministerstwo Aktywów Państwowych wydało nieprzychylną opinię do Polskiego Ładu, z której wynikało, że rozwiązania proponowane przez premiera uderzają w polskie firmy, a tempo wprowadzania zmian jest za szybkie. Premier mówił, że „nikt na Polskim Ładzie nie straci”, a prezes PiS twierdził, że stracą tylko „cwaniacy”. Dzisiaj Kaczyński domaga się wyciągnięcia personalnych konsekwencji za złe przygotowanie Polskiego Ładu, na którym stracą kolejne grupy zawodowe.

Czytaj więcej Komentarze Michał Szułdrzyński: Pouczająca porażka Jarosław Kaczyński we wtorek przegrał głosowanie nad ustawą covidową na własne życzenie. Choć ta przegrana go długofalowo osłabia, chwilowo rozjaśnia mu sytuację na politycznym zapleczu.

Bolesław Piecha z PiS nie oszczędza partii mówiąc, że jest rozczarowany walką władzy z pandemią i przekonuje, że przydałaby się choć jedna dobra ustawa antycovidowa.

Wciąż jest nierozwiązany konflikt z Brukselą. W październiku premier zapowiadał, że Izba Dyscyplinarna zostanie rozwiązana. Zbigniew Ziobro jest innego zdania i ID wciąż trwa, a Polska jest obciążana kolejnymi karami. Również kwestie klimatyczne będą dzielić Solidarną Polskę i PiS.

Czy mamy do czynienia z powolną dekompozycją władzy? Sytuacja w PiS przypomina końcówkę rządów AWS, gdy każdy w swoją stronę ciągnął swój kawałek sukna. Mogą już nie pomóc programy socjalne i premier Morawiecki, niczym nowy Edward Gierek, rozdający Polakom prezenty na kredyt. Nawet jeśli do upadku jest daleko, to dzisiaj władza coraz częściej potyka się o własne nogi.