Niemiecki Wschód ma problem z reprezentacją ze względu na nierówny podział ludności na korzyść Zachodu. Zdominowana przez Niemcy Zachodnie klasa polityczna i media informacyjne niewątpliwie przyczyniają się do takiego postrzegania siebie. Zamiast integrować Niemców z b. NRD do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym, zachęca się ich, by byli ofiarami w wygodnym użalaniu się nad sobą.

Rosyjska groźba wojny powszechnej negatywnie oddziałuje na nastroje gospodarcze inwestorów i przedsiębiorstw. Planowane inwestycje zostały „tymczasowo zawieszone”, a turystyka we wschodnich landach już poniosła straty

Naiwność Niemców z Zachodu

W obliczu „doceniania” stosunków z Rosją nie można przeoczyć roli, jaką odegrały niezwykłe sympatie dla Putina, które w nawet w Niemczech Zachodnich wynikają m.in. z faktu, że w miarę biegle posługuje się on językiem niemieckim. W imponujący sposób pokazał to swoim szeroko komentowanym przemówieniem w niemieckim Bundestagu w 2001 r. Są też wywiady z Putinem, w którym opowiada on wzruszające historie o trudnych losach swoich rodziców w czasie wojny w oblężonym Leningradzie. Naiwnie pomija się przy tym fakt, że wszystkie te spektakle oparte były na wyszukanych scenariuszach rosyjskich służb specjalnych i dezinformacyjnych.

To szczególne rozumienie rosyjskich interesów, powszechne na Wschodzie i Zachodzie, stanowi ważny punkt odniesienia dla prorosyjskiej i antyukraińskiej retoryki AfD i BSW. Najwyraźniej ani Niemcom na Wschodzie, ani na Zachodzie kraju nie przeszkadza to, że Rosja Putina nie ma nic wspólnego z nostalgicznie gloryfikowanymi warunkami panującymi w b. NRD czy „gorbimanią” na Zachodzie.

Niestety, należy zauważyć, że polityka niemieckich rządów federalnych od czasów Kohla, a zwłaszcza Schrödera i Merkel, ignorowała lub błędnie oceniała rzeczywisty rozwój sytuacji politycznej w Rosji. Czyniąc to, zaakceptowała skandaliczne uzależnienie od dostaw rosyjskich surowców energetycznych, ale także osłabienie zdolności obronnych państwa.