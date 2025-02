Pierwsza wiceprezes BGK: Wydajność pracy kluczem do wzrostu gospodarczego?

Zwiększyć wydatki na innowacje

Jednakże tak ambitna transformacja rynku pracy wymaga znaczących inwestycji w innowacje, w szczególności poprzez zwiększenie nakładów na badania i rozwój (B+R). Obecnie Polska należy do krajów Unii Europejskiej o jednych z najniższych wydatków na edukację oraz B+R. Według danych Eurostatu, w 2023 roku Polska przeznaczyła na badania i rozwój jedynie około 1,6 proc. PKB, podczas gdy średnia unijna wynosiła 2,2 proc. PKB. Dla porównania, kraje o najwyższym wskaźniku wydatków na B+R, takie jak Szwecja, Belgia, Austria, Niemcy czy Finlandia, osiągają poziom wydatków przekraczający 3 proc. PKB. Wyższe nakłady na badania i rozwój w tych państwach są kluczowym czynnikiem ich sukcesu w budowaniu innowacyjnych gospodarek oraz utrzymywaniu wysokiej konkurencyjności na rynkach globalnych. Jeśli chcemy dalej utrzymać tempo wzrostu gospodarczego i pozostać w europejskiej czołówce, to wydaje się, że Polska nie ma wyboru i nakłady te powinny zostać podniesione prawie dwukrotnie do ok 3 proc. PKB.

Jak sprostać wyzwaniu demografii

Dodatkowym wyzwaniem jest demografia - starzenie się społeczeństwa i spadek liczby osób w wieku produkcyjnym będą powodować negatywną presję na wzrost gospodarczy w przyszłości. Wzrost wydajności pracy przynajmniej częściowo mógłby zmitygować negatywne skutki dla wzrostu gospodarczego, wywołane spadkiem liczby osób w wieku produkcyjnym w najbliższych latach. Niemniej, żeby tak się stało konieczna jest automatyzacja części procesów produkcyjnych i stopniowe zastępowanie pracy kapitałem. Aby to osiągnąć konieczne jest zwiększenie poziomu inwestycji w polskiej gospodarce. I nie ma większego znaczenia źródło pochodzenia tych środków, czy będą to inwestycje prywatne czy publiczne, czy krajowe czy zagraniczne, czy w ramach KPO czy z innych funduszy europejskich czy krajowych. Ważne jest aby były rozsądnie wydatkowane, tj. w projekty, które w średnim i długim okresie wpływają na szeroko rozumiany wzrost produktywności czy to poprzez wzrost wydajności pracy, obniżenie kosztów produkcji lub wzrost całkowitej produktywności czynników produkcji (TFP).

Jeśli Polska chce kontynuować rozwój i konkurować z najbardziej zaawansowanymi gospodarkami świata, zwiększenie inwestycji w innowacje i produktywność powinno stać się priorytetem polityki gospodarczej w nadchodzących latach. Bez tego trudno będzie sprostać wyzwaniom, które niesie przyszłość.