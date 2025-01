Czym mógłby się zając „kitchen cabinet” w Polsce?

Mógłby dla przykładu zając się deregulacją i nadmiernie skomplikowanym systemem podatkowym. Reformy w tym obszarze nie zrobi się w Ministerstwie Finansów, ale grupka specjalistów podatkowych, wraz z doświadczonymi przedstawicielami biznesu, potrafiłaby w ciągu kilku miesięcy przygotować projekt ustawy upraszczającej radykalnie system podatkowy, z minimalną liczbą wyjątków, obiektywny i zapewniający stały wzrost przychodów do budżetu. Podobnie można by rozwiązać kwestie systemu ZUS i KRUS, z jednej strony uwzględniając potrzeby obywateli i przedsiębiorców, a z drugiej zapewnić stały wzrost środków do ubezpieczeń społecznych. A także do powszechnego systemu ochrony zdrowia - tu istotna byłaby reforma NFZ w tym stopniowe oddłużanie szpitali.

Rozwój gospodarczy to przede wszystkim inwestycje. Nie tylko rządowe, jak budowa elektrowni jądrowej. Potrzebny jest system zachęt dla inwestycji prywatnych, tak krajowych jak i zagranicznych. Trzeba zapewnić z jednej strony stabilizację otoczenia biznesu, a z drugiej dostępu do wysoko wykwalifikowanej kadry oraz ośrodków badawczo-naukowo-wdrożeniowych.

Bezpieczeństwo energetyczne - oprócz systemowego odchodzenia od paliw kopalnych i przechodzenie na OZE - wymaga istotnego wzmocnienia naszego systemu energetycznego w integracji z krajami UE. Potrzebna jest rozbudowa i budowa nowych transgranicznych połączeń, przede wszystkim z Niemcami, Czechami, Szwecją oraz Litwą. Oraz - dla wsparcia w wojnie z najeźdźcą - z Ukrainą. To samo dotyczy modernizacji i rozbudowy sieci przesyłowych PSE z dostosowaniem jej do rozwoju fotowoltaiki.

Resort sprawiedliwości boryka się z przywracaniem praworządności i porządku konstytucyjnego po latach rządów PiS. Biorąc pod uwagę rozmiar zadania, trudno oczekiwać od resortu radykalnej reformy sądownictwa w celu zasadniczej poprawy tempa prowadzonych spraw, nie tylko gospodarczych. Zasugerowany zespół mógłby się tym zająć. W jego skład mogliby wejść prawnicy praktycy, bo to oni mają do czynienia z ociężałym sądownictwem i prokuraturą.

Czas na prywatyzację i przyjęcie euro

Warto też się przyjrzeć działaniom MAP oraz rzeczywistej potrzebie posiadania przez państwo tak znacznego udziału w gospodarce. MAP i inne resorty są „właścicielem” i nadzorcą ponad 450 podmiotów. A przecież nie od dzisiaj wiadomo, że państwo do najlepszych menedżerów nigdy nie należało, a posadki w tych jednostkach służyły do lokowania „swoich”. Czyż nie jest to czas na krytyczną analizę stanu posiadania tego zasobu, celem sprzedaży zbędnych aktywów? Tu trudno oczekiwać działań poszczególnych resortów, stąd dodatkowa potrzeba centralnej polityki.