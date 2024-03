Prezes NBP nie ma nic do zaoferowania Tuskowi

Adam Glapiński to wytrawny polityk, dobrze znający mechanizmy marketingu politycznego. Na co więc liczy ten stary lis swoimi ostatnimi posunięciami? Na ocieplenie swojego wizerunku? Na zmianę nastawienia kluczowego obecnie gracza, jakim jest Donald Tusk? Jeśli tak, to znaczy, że wykazał się naiwnością. Zwłaszcza że gałązkę oliwną oferuje w przededniu złożenia wniosku o postawienie go przed Trybunałem Stanu. Jego ruch zostanie uznany albo za działanie PR-owe, albo za oznakę słabości. Glapiński nie przynosi bowiem Tuskowi niczego cennego w darze, żadnych pieniędzy (a obiecywał już w połowie 2023 r. solidną wpłatę do budżetu) ani niczyjej głowy na tacy. Nie stoi za nim żadna licząca się siła. Nie ma też żadnej broni w ręku, bo trudno sobie przecież wyobrazić, by nagle na złość rządowi sparaliżował gospodarkę nagłymi podwyżkami stóp procentowych.

Kiedy brytyjski premier Winston Churchill zauważył w rozmowie z Józefem Stalinem, że Ojcu Świętemu nie spodoba się przejęcie władzy przez komunistów w Polsce, sowiecki dyktator zakpił: „A ile dywizji ma papież?”. Adam Glapiński też nie ma żadnej.