Pomógł państwowy „Bezpieczny kredyt”

Jednak i to nie zachwiało deweloperami. Do masowych przecen nie doszło – raczej słyszało się o zachętach typu: opust, tańsze miejsce parkingowe czy komórka lokatorska. Mniejsze firmy po prostu ograniczyły interes, a duże zaczęły budować mniej – tylko dla zamożnych posiadaczy gotówki. Wyłącznie to jest przyczyną faktu, że w 2022 r. aż 70 proc. mieszkań według danych NBP sprzedano inwestycyjnie. Już pod koniec 2022 r. konsumenci usłyszeli zapowiedź programu „Bezpieczny kredyt” – co się wydarzyło z rynkiem i cenami, dobrze pamiętamy.

Czy dziś, po wygaśnięciu „Bezpiecznego kredytu” i gdy słyszymy o słabszej formie rynku najmu, otwiera się perspektywa spadku cen? Z „Kredytem na start” i oczekiwaniem obniżania stóp na horyzoncie może być ciężko.