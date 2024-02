Promocje służą im głównie do przekonania klientów, że ci robią zakupy w najtańszym dyskoncie w kraju. Owszem, są ludzie, którzy w poszukiwaniu jak najniższej ceny potrafią peregrynować od sklepu do sklepu, ale to naprawdę garstka. Większość robi zakupy w jednym, góra dwóch dyskontach najbliżej miejsca zamieszkania. Wojna cenowa ma ich przekonać, by nie szukali tańszych produktów gdzie indziej, np. w hipermarketach, które także potrafią być tanie, ale wyprawa do nich to już większe przedsięwzięcie, na które po wprowadzeniu zakazu handlu w niedzielę wielu klientów nie ma czasu.

Do czego naprawdę służą promocje

O wizycie w danym sklepie decyduje dzisiaj wygoda i ogólne przekonanie, że „jest tani”. Owe promocje (przeważnie uwarunkowane posiadaniem aplikacji danej firmy), wywieszki z trzema cenami, z których najniższa jest np. za kupno aż 24 butelek piwa, to magia mająca zaczarować klienta, a w gruncie rzeczy go zdezorientować co do owej „taniości”.

Oczywiście sieci handlowe w ramach korzystania ze swobody działalności gospodarczej mają prawo to robić. Ale mam wrażenie, że w długim terminie mogą sobie tym zaszkodzić, bo przy mocno przechylonych od ponad ośmiu lat w lewą stronę nastrojach społecznych ktoś kiedyś wpadnie na pomysł uregulowania tej sprawy. A wtedy marketingowe wojny cenowe i dezorientowanie klientów co do faktycznej ceny towaru może sieciom handlowym zaszkodzić.