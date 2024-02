Wojna cenowa Biedronki z Lidlem uderza w producentów. Jaja sprzedawane poniżej kosztów

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz twierdzi, że producenci jaj stali się mimowolnymi ofiarami wojny cenowej dwóch największych sieci dyskontowych w Polsce. Walka detalistów o to, który zajmie lepszą pozycję w koszyku cenowym dziennika „Fakt” sprawia, że ceny w sklepach spadają, co może cieszyć klientów. Jednak ceny na półkach są teraz niższe niż koszty produkcji, co martwi producentów.

Reklama

W koszyku cenowym popularnego dziennika brane pod uwagę są między innymi jaja klasy M. W wykonanym 10 lutego porównaniu w dwóch największych sieciach dyskontowych ten produkt kosztował 4,99 zł za opakowanie zawierające 10 sztuk. W innych sieciach handlowych (np. Dino) jajka klasy M kosztowały 9,99 zł za 10 sztuk. Dla producentów niskie ceny są kłopotem.

- Wiodący detaliści sprzedają w swoich sklepach jaja kurze poniżej cen zakupu, a to powoduje, że pozostali odbiorcy podejrzewają producentów jaj o nierówne traktowanie kontrahentów – informuje, cytowana przez serwis Wiadomości Handlowe, Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.