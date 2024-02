Brutalna prawda: im dalej od Brukseli, tym bliżej Moskwy

Szkoda, że to nie dociera do części wyborców PiS i Konfederacji, którzy nawet nie wiedzą, że pomyślność ich rodzin zależy od owej „znienawidzonej Unii”, i wydaje im się, że mocarstwowa Polska świetnie sobie poradzi jako wolny elektron na skrzyżowaniu Wschodu i Zachodu. Pewnie też nie wiedzą, że z naszej stolicy jest dokładnie taka sama odległość do Brukseli jak do Moskwy. Słowem, żyjemy w takim miejscu, ale im dalej do Unii, tym bliżej Rosji. Zarówno geograficznie, jak i politycznie oraz gospodarczo.