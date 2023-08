Mocny skok eksportu żywności

Czytaj więcej Handel Nie da się kupować bez promocji. Nowe pomysły sieci handlowych Tylko co setny Polak nigdy nie kupuje towarów w obniżonych cenach. W ślad za rosnącymi cenami i kosztami życia przybywa zwolenników okazji. Promocyjne zakupy to siłą rzeczy domena dyskontów i dużych sieci handlowych.

Sprzedajemy coraz drożej

Na tym dobre wiadomości jednak się kończą. Kryzys energetyczny i wzrosty płac sprawiają, że polska żywność jest coraz droższa. To osłabia jej budowaną latami konkurencyjność na rynku, opartą właśnie na niskiej cenie.

To zła wiadomość. Gorsza jest taka, że nawet jeśli ceny energii spadną, tego trendu nie zmienimy. – Polska jest konkurencyjna cenowo w porównaniu z państwami starej Unii Europejskiej, ale nie będziemy w stanie tego narzędzia używać w stosunku do państw takich jak Ukraina, która w wielu przypadkach będzie tańszym dostawcą produktów na rynek unijny niż Polska – mówi Grzegorz Rykaczewski, ekspert rynków rolnych w Pekao SA. Taka rywalizacja prowadzi do erozji marż w firmach i braku środków na rozwój.

Biznes już dostrzega zmiany. – Obecnie warunki eksportu polskiej żywności z uwagi na rosnące w ostatnim roku ceny surowców i koszty wytworzenia zmieniły się. Nie jesteśmy już tak bardzo konkurencyjni – mówi Barbara Wieczorek, general manager w Business Unit Export w Maspeksie.

Nie tylko w Polsce, ale także za granicą zmienił się koszyk zakupowy i konsumenci rozważniej wybierają produkty. Najważniejszą okazją dla firm spożywczych na zawieranie nowych kontraktów są wciąż imprezy branżowe, ale tu „duży może więcej”. – Z uwagi na skalę naszego biznesu, również zauważaną na wielu rynkach zagranicznych, klienci czasem sami się do nas zgłaszają z zapytaniem o współpracę – przyznaje Wieczorek.

Nowe trendy

Zmiana cen to tylko jedno z nowych wyzwań dla eksporterów. Producenci żywności będą musieli się dostosować do coraz powszechniejszego systemu kwalifikacji żywności Nutri-Score, tak by ich oceny nie odstraszały nabywców.