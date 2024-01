W poprzednich rządach Tuska Bieńkowska była szefową resortu rozwoju regionalnego, a następnie resortu infrastruktury i rozwoju oraz wicepremierem. Była też komisarzem UE ds. rynku wewnętrznego i usług. Już podniosły się głosy, że to kandydatura polityczna. To prawda. Orlen to jednak wyjątkowa firma. Nieprzypadkowo z nazwy giganta wypadł w zeszłym roku człon „PKN”, wyszedł on bowiem daleko poza segment naftowy. Do Orlenu należy dziś m.in. największy dostawca gazu w Polsce czyli PGNiG, producent energii elektrycznej Energa czy wytwarzający nawozy Anwil. I duża część mediów regionalnych. Jest tego znacznie więcej. Teraz potrzebny będzie potężny audyt całej firmy i jej poszczególnych elementów. Także zawieranych przez nie kontraktów, w tym umowy sprzedaży części majątku Lotosu saudyjskiemu gigantowi Saudi Aramco i węgierskiemu koncernowi MOL. I paradoksalnie dobrym kandydatem do pokierowania całym tym skomplikowanym procesem może być polityk.

Bieńkowska wydaje się mieć do tego kompetencje. Kierowała dużymi instytucjami, potrafi się poruszać w świecie polityki i biznesu, zna przepisy, ma kontakty i doświadczenie. No i szef rządu obdarzył ją zaufaniem. Taka swoista polityczna miotła może być potrzebna do właściwego poukładania biznesów Orlenu, oceny tego co jest mu rzeczywiście potrzebne, co działa na jego korzyść (i korzyść akcjonariuszy), a czego można się pozbyć, być może aby iść w kierunku demonopolizacji rynku paliwowo-energetycznego. I do wymiecenia zeń polityki.