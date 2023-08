Krzysztof Adam Kowalczyk: Jak NBP na dobrej drodze się gubi

Dlatego jeśli nawet Polska jest na „dobrej drodze” ku niższej inflacji, to droga owa jest kręta i długa jak stąd na biegun północny. Nawet z oficjalnych projekcji NBP wynika, że do celu inflacyjnego nie dotrzemy nawet do końca 2025 r.

Skąd więc samozadowolenie banku centralnego? Światło na to rzucić może zorganizowana parę dni wcześniej przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich debata o inflacji w ramach cyklu „Gospodarka ma głos 2023”. Wzięła w niej udział trójka dyskutantów: członkini obecnej RPP prof. Joanna Tyrowicz oraz dwóch członków Rady z lat 2004-2010 profesorowie Andrzej Sławiński i Andrzeja Wojtyna.

Czytaj więcej Debata TEP i „Rzeczpospolitej” Jak walczyć z inflacją? Jakie są jej koszty? Tylko w 2022 r. przepadło 150 mld zł Koszt utraconej siły nabywczej oszczędności zgromadzonych przez polskie rodziny w bankach w samym tylko 2022 roku dr Stanisław Kluza szacuje na co najmniej 150 mld zł. Inflacja zrywa relacje w gospodarce, przesuwa naszą uwagę z tworzenia wartości na śledzenie zmian cen. Niezależność banku centralnego jest kluczowa, za stawanie w jej obronie część prezesów banków centralnych została zdymisjonowana, ale bez wiarygodności nie obronimy wartości polskiego pieniądza – takie są wnioski płynące z debaty zorganizowanej przez TEP i „Rzeczpospolitą”.

Przyczyny inflacyjnej bierności NBP...

Wedle prof. Sławińskiego, sedno tym, że gdy władzę przejmuje partia populistyczna, zmienia się cel polityki gospodarczej, który wcześniej ukierunkowany był na utrzymanie gospodarki na ścieżce stabilnego wzrostu poprzez wspieranie jej efektywności. Nowym celem staje się maksymalizacja bieżącego wzrostu PKB, by zyskać większą popularność rządu i poparcie dla reform zwiększających kontrolę państwa nad gospodarka i społeczeństwem, a w konsekwencji zwiększyć szansę na utrzymanie się partii u władzy. Kosztem jest właśnie erupcja inflacji.

- Gdy bank centralny identyfikuje się z nowym celem polityki gospodarczej, mówienie o błędach polityki pieniężnej, jest dość optymistyczne. Bo to nie są błędy – zauważa prof. Sławiński.

Ale przecież inflacja, która jest skutkiem takiej polityki, odebrała w 2022 r. zasobom finansowym obywateli i firm aż 150 mld zł realnej wartości. Dlaczego więc ludzie się nie buntują? Przyzwyczaili się? Wydaje się wręcz, że temat zszedł nawet z agendy politycznej, jakby perspektywa spadku inflacji poniżej 10 proc. załatwiła sprawę i nie tylko bankowi centralnemu pozwalała spocząć na laurach, co – choć nie wprost – sugeruje ów baner.