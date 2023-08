Zaskakujący baner NBP: „Ceny prawie się nie zmieniły”, „dzięki NBP”

- NBP konsekwentnie kontynuuje politykę banerową. Jak wysoka inflacja to wina Putina, jak ceny prawie nie rosną to zasługa NBP. Wiadomo, że nic nie wiadomo. Celu inflacyjnego nie widać. Zabrakło tylko pouczenia, że ci co myślą inaczej ulegają narracji Kremla – skomentował Paweł Wojciechowski, przewodniczący rady programowej Instytutu Finansów Publicznych.

To nawiązanie do poprzedniego baneru, przy pomocy którego prezes Glapiński przekonywał w maju, że główne przyczyny wysokiej inflacji to pandemia i wojna w Ukrainie, a obciążanie winą za nią rządu i NBP to narracja Kremla.

- NBP zaczął przypisywać sobie władzę nad sezonowością cen w rolnictwie oraz pogodą! – ocenił nowy baner Marcin Czaplicki, ekonomista i analityk finansowy z SGH. - Ceny w kategoriach bazowych, za które NBP de facto odpowiada, wzrosły według oficjalnych danych przez ostatnie cztery miesiące, za które są dane, tj. od marca do czerwca, o 3,2 proc.! Spadają ceny żywności - dodał ekonomista.

- Ciągle próbuję sobie wyobrazić banery przy budynku Europejskiego Banku Centralnego, Banku Anglii czy Rezerwy Federalnej, ale jakoś nie mogę – napisał Daniel Kostecki, główny analityk rynków CMC Markets Polska.

Wyborcza obniżka stóp NBP

Prezes Glapiński przez długi czas nie dostrzegał i lekceważył zagrożenie inflacją. Zdaniem wielu ekonomistów, RPP zbyt opieszale przystąpiła do walki z nadmiernym wzrostem cen, co więcej rząd w tym czasie na prawo i lewo rozdawał pieniądze, czym niwelował efekty podwyżek stóp. Teraz szef NBP coraz odważniej zapowiada obniżki stóp. Dwie mogłyby nastąpić już w tym roku. Ekonomiści i część członków RPP ostrzegają, że to zdecydowanie zbyt wcześnie. Walce z inflacją nie służy też rozkręcająca się kampania wyborcza.

- Inflacja w Turcji spadała przez 8 miesięcy z rządu, ale w lipcu znowu zaczęła rosnąć i osiągnęła poziom 47,83 proc. względem lipca ubiegłego roku, podczas gdy w czerwcu było to 38,21 proc. – pisała kilka dni temu na Twitterze Alicja Defratyka, ekonomistka, autorka projektu ciekaweliczby.pl. - Przyczyniło się do tego m.in. przedwyborcze rozdawnictwo (przed majowymi wyborami prezydenckimi ogłoszono podwyżkę płacy minimalnej o 34 proc.), koszty odbudowy po trzęsieniu ziemi, słabość tureckiej waluty - dodała.