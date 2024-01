Minister zdrowia: Nie ma systemu ochrony zdrowia, który byłby w pełni zadowalający

Leszczyna przywołała w tym kontekście swój wpis na Twitterze z 2014 roku. — Zacytowałam Jurka Owsiaka, który powiedział takie bardzo prawdziwe zdanie: ”Nie da się wszystkiego załatwić z podatków”. Ja wtedy napisałam: „No chyba go kocham”. Byłam wtedy wiceministrem finansów. Coś w tym jest — opowiadała.

— My musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nawet w najbogatszych krajach są bale charytatywne, są imprezy charytatywne, są różne organizacje, które zajmują się pomaganiem tym, którzy potrzebują — zauważyła minister zdrowia.

Izabela Leszczyna o WOŚP: Nawet jak będziemy bogatym państwem — grajmy!

— Pacjent to jest osoba chora, potrzebująca pomocy. WOŚP pomaga tym wszystkim ludziom. „Płuca po pandemii” — naprawdę chorowały miliony ludzi. Według takich danych potwierdzonych to było sześć i pół miliona (chorych — red.). Według profesora (Bohdana) Maruszewskiego tych osób jest wiele więcej. Czyli chorowało nas bardzo wielu. Dzisiaj badania pokazują, że co trzecia osoba po przejściu COVID-19 ma jakieś pocovidowe zmiany — podkreśliła Izabela Leszczyna. — Naprawdę grajmy razem i nawet jak będziemy państwem bardzo bogatym, i będzie nas stać na niemal wszystko w ochronie zdrowia - grajmy! — zaapelowała.



Za zebrane podczas 32. Finału pieniądze WOŚP planuje kupić m.in. urządzenia do diagnostyki obrazowej, w tym rezonanse magnetyczne i aparaty ultrasonograficzne, przyrządy do diagnostyki czynnościowej (polisomnografy i przenośne spirometry), sprzęt do rehabilitacji pulmonologicznej wykorzystywanej w terapii chorych po przeszczepieniu płuc oraz sprzęt do torakochirgurgii, m.in. systemy elektrokoagulacji i kriosondy.