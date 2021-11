Przed tygodniem Ministerstwo Zdrowia informowało o 4 514 nowych dodatnich testach na koronawirusa SARS-CoV-2 i 9 zgonach covidowych, w tym 8 na COVID-19. Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski zastrzegał, że z uwagi na to, że dane pochodziły z Dnia Zadusznego i dotyczyły poniedziałku Wszystkich Świętych, mogły być zaniżone.

Reklama

O czym będzie informował komunikat Ministerstwa Zdrowia w sprawie SARS-CoV-2 i COVID-19 we wtorek 9 listopada? - Na pewno musimy się liczyć, że wzrost (liczby nowych przypadków koronawirusa - red.) będzie rzędu 2-3-krotności tego, co było w ubiegłym tygodniu - powiedział pytany o sprawę w Radiu Plus rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz.

- Dzień Zaduszny po Wszystkich Świętych, więc te liczby były zdecydowanie zaniżone - dodał. Dopytywany oświadczył, że dzisiejsza liczba nowych zakażeń będzie bliższa trzykrotności tego, co odnotowano przed tygodniem.

Czytaj więcej Społeczeństwo Polacy nie chcą ani obowiązkowych szczepień, ani obostrzeń w całym kraju Tylko 1,5 proc. Polaków popiera lockdown w całym kraju. Wzrasta akceptacja dla obowiązkowych szczepień – wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”.

Wojciech Andrusiewicz zaznaczył, że liczba hospitalizacji osób z SARS-CoV-2 oraz nowych przypadków wirusa jest mniejsza niż o tej same porze w ubiegłym roku.

Reklama

Rzecznik MZ: Niestety, nie nie dbamy o swoje zdrowie

Rzecznik resortu kierowanego przez Adama Niedzielskiego był też pytany o "dramatyczną" liczbę tzw. zgonów nadmiarowych w Polsce (czyli liczby przypadków śmiertelnych ponad oczekiwaną wynikająca ze średniej z lat poprzednich), notowaną od ubiegłego roku.



Czy teraz polska służba zdrowia nie dopuści do tego, by kolejne tysiące osób zmarły z powodu braku dostępności do lekarza, do zabiegów, do służby zdrowia? - padło pytanie.

Andrusiewicz nie zgodził się, że podane powody były najczęstszymi przyczynami nadmiarowych zgonów.

Autopromocja CFO Strategy & Innovation Summit 2021 To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów WEŹ UDZIAŁ

- Pamiętajmy, że jeżeli fala epidemii uderza w społeczeństwo zdrowe, to skala zakażeń, skala zgonów wygląda zupełnie inaczej niż kiedy fala epidemii uderza w społeczeństwo schorowane. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, porównując się z pozostałą częścią Europy, zapadalność u nas na choroby nowotworowe, na sercowo-naczyniowe, na otyłość, na cukrzycę, to w tym zakresie odstajemy od reszty Europy - oświadczył.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia 50-latek zmarł przed przychodnią. W tłumie pielęgniarka i lekarka Przed przychodnią w Swarzędzu zmarł 50-letni mężczyzna. Jak informują ratownicy medyczni, w tłumie gapiów była pielęgniarka i lekarka z przychodni, które nie udzieliły pierwszej pomocy.

Reklama

- Niestety, my nie nie dbamy o swoje zdrowie i jeżeli następuje epidemia, ona się przekłada bezpośrednio na ten stan zdrowia, w którym nas zastała. Jeżeli palimy nadmiarowo papierosy, a tu odbiegamy od reszty Europy, która już dawno z tych papierosów wychodzi, to wówczas ta epidemia nasila się - powiedział Andrusiewicz.

Andrusiewicz: Gros problemów z tą dostępnością leży po stronie pacjenta

- My zdiagnozowaliśmy, że mamy ok. 70 proc. zgonów (nadmiarowych - red.) stricte powiązanych z covidem, bezpośrednio albo pośrednio - oświadczył rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

- Niestety, stan naszego zdrowia sprzed epidemii przekłada się na to, jak w epidemii wyglądają hospitalizacje, jak wyglądają zgony - stwierdził.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Niedzielski: Niechodzenie do szkoły odbiło się na odporności dzieci na infekcje Pytany o przechodzenie szkół z nauki stacjonarnej na zdalną minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że poprzedni rok pokazał, iż powoduje to "lawinę konsekwencji" - negatywne skutki dla zdrowia psychicznego młodych ludzi oraz "dziurę immunologiczną". - Niechodzenie do szkoły odbiło się na gorszej odporności dzieci na infekcje górnych dróg oddechowych - podkreślił.

Na uwagę, że problem z dostępnością do służby zdrowia w Polsce od zeszłego roku to fakt i że nie każdy mógł liczyć na pomoc jak "w normalnych czasach". rzecznik odparł: - Jak przeprowadzamy badania, to oczywiście z jednej strony mamy utrudniony dostęp w szczytach epidemii do lekarza, do opieki zdrowotnej, ale niestety gros problemów z tą dostępnością leży po stronie pacjenta, a nie po stronie systemu ochrony zdrowia.

Reklama

Czytaj więcej Społeczeństwo Lekarka o sytuacji w jej szpitalu: Wyłączane są oddziały niecovidowe Oddziały, które służą pacjentom internistycznym są wyłączane i dedykowane pacjentom COVID-19 - mówiła w rozmowie z TVN24 prof. Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

- Niestety, pacjenci w tych pierwszych falach przerazili się tą epidemią i przerazili się tym, że mogą się u lekarza zakazić, i stąd rzadsze wizyty u lekarza, przekładające się na stan zdrowia - powiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

Badania nad amantadyną - kiedy się zakończą?

W rozmowie z Radiem Plus Wojciech Andrusiewicz odniósł się też do trwających od wielu miesięcy badań nad amantadyną, które mają potwierdzić lub zaprzeczyć, że amantadyna to skuteczny lek dla osób zakażonych koronawirusem. - Liczymy, że do końca roku badania się zakończą. Wiemy, że na pewno amantadyna nie szkodzi, ale czy pomaga? Tego jeszcze nie wiemy - powiedział.