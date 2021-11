Dane o zakażeniach koronawirusem SARS-CoV-2 i zgonach związanych z COVID-19 Ministerstwo Zdrowia publikuje codziennie o godz. 10:30. W piątek rano w rozmowie z Polskim Radiem 24 minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że w dzisiejszym raporcie resortu będzie mowa o 15 900 nowych przypadkach koronawirusa.

Reklama

- Dynamika (wzrostu liczby nowych dodatnich testów na SARS-CoV-2 - red.) utrzymuje się na wysokim poziomie. Powoli dobijamy do średniego dziennego poziomu w tygodniu 10 tys. zakażeń - dodał. Polityk zaznaczył, że nie ma jeszcze nowych danych o zgonach covidowych.



Komunikat Ministerstwa Zdrowia z ubiegłego piątku mówił o 9 387 nowych dodatnich testach na SARS-CoV-2 i 102 zgonach osób zakażonych, w tym 12 z powodu COVID-19.



W czwartek 4 listopada ministerstwo informowało o 15 515 kolejnych zakażeniach i 250 zgonach osób z koronawirusem (w tym 44 na COVID-19), w środę o 10 429 przypadkach i śmierci 124 osób (w tym 44 z powodu COVID-19).

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Członek Rady Medycznej: Kiedy zaczęto nosić masowo maseczki, praktycznie grypa zniknęła Prof. Piotr Kuna ocenił, że maseczki to rodzaj symbolu i że nie zmniejszyły liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. - To kompletnie sprzeczne ze stanem wiedzy medycznej. Mamy dowód chociażby na przykładzie grypy - skomentował członek Rady Medycznej prof. Robert Flisiak.

Reklama

W ciągu ostatnich siedmiu dni w Polsce za pomocą testów stwierdzono blisko 68,2 tys. przypadków koronawirusa. Oznacza to, że dziennie wykrywa się średnio 254 przypadków SARS-CoV-2 na milion osób. W tym samym okresie przed rokiem stwierdzono 147 474 przypadki (549 dziennie na milion osób).

"Ścieżka wzmacniania restrykcji wydaje się mało skuteczna w Polsce"

Adam Niedzielski był pytany o wprowadzenie ograniczeń praw obywatelskich wobec osób, które nie przyjęły szczepionek na COVID-19. - To zależy, o jakich restrykcjach pan mówi - zwrócił się do prowadzącego. - Póki co mamy restrykcje obowiązujące, które dotyczą zapewnienia limitu mniej więcej 75 proc. w różnych miejscach publicznych. Problem polega na tym, że one nie są przestrzegane i w ogóle na ścieżka wzmacniania restrykcji wydaje się mało skuteczna w Polsce, dlatego myślimy o innych rozwiązaniach - oświadczył.

Dodał, że chodzi o rozwiązania, które "będą potrafiły wyegzekwować różnego rodzaju podejście, które będzie zapewniało bezpieczeństwo".

Autopromocja CFO Strategy & Innovation Summit 2021 To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów WEŹ UDZIAŁ

Zamykanie szkół? Problemy ze zdrowiem psychicznym i dziura immunologiczna

Minister zdrowia był też pytany w Polskim Radiu, czy nie jest moment, by szkoły przeszły na naukę zdalną. Odparł, że prawie połowa wykrytych ognisk koronawirusa w Polsce prawie połowa dotyczy szkół. - Kwarantanny w szkołach mają zawsze o wiele bardziej masowy charakter - dodał.

Reklama

- Można myśleć kategoriami, że w zasadzie to już ten moment (zamknięcia szkół - red.), ale z drugiej strony poprzedni rok bardzo wyraźnie uświadomił, jak są ogromne koszty (takiej decyzji - red.) - podkreślił Adam Niedzielski.

W czwartek minister brał udział w inauguracji kampanii "Powiedz, co czujesz. Zdemaskuj emocje", dotyczącej wsparcia psychologicznego dla młodych ludzi. Jednym z celów kampanii będzie promocja infolinii (numer 800 12 12 12), oferującej doraźne wsparcie dzieciom i młodzieży.

Jak przypomniał Niedzielski, prof. Małgorzata Janas-Kozik mówiła na czwartkowej konferencji w Warszawie, że readaptacja dzieci po roku nauki zdalnej "naprawdę powoduje wysyp problemów".

- Dzieciaki, które dokonują samookaleczenia czy innych aktów samoagresji naprawdę są przyjmowane w o wiele większej liczbie niż działo się to poprzednimi laty - zaznaczył Adam Niedzielski.

- Patrząc na tę decyzję (o blokowaniu dostępu uczniów do nauki stacjonarnej - red.) trzeba zważyć koszty i korzyści. Ograniczymy transmisję, tylko uruchamiamy lawinę zupełnie innych konsekwencji, takich jak skutki dla zdrowia psychicznego, jak pewna dziura immunologiczna - bo widać, że to niechodzenie do szkoły odbiło się na gorszej odporności dzieci na infekcje górnych dróg oddechowych - oświadczył minister zdrowia.