Mieszkania z drugiej ręki tańsze niż rok temu. Gorączka spadła

Z danych Grupy Morizon-Gratka wynika, że największa korekta cen mieszkań oferowanych do sprzedaży na rynku wtórnym nastąpiła w Krakowie (-4,2 proc.), Lublinie (-3,9 proc.) i Olsztynie (-3,4 proc.). Najbardziej zbliżone do ubiegłorocznych ceny utrzymywały się w kwietniu w Gdańsku (-1 proc.), Katowicach (-0,1 proc.) i we wspomnianej Łodzi, gdzie średnia cena ofertowa mkw. mieszkania z drugiej ręki wzrosła w porównaniu z kwietniem 2024 r. o 0,9 proc. (o 72 zł).

Foto: mat.prasowe

Klienci nie spieszą się z zakupami mieszkań

- Utrzymująca się powściągliwość kupujących i duża oferta znajdują odzwierciedlenie we wskaźniku trendu cenowego mieszkań. Wartość wskaźnika w kwietniu w porównaniu z marcem wzrosła minimalnie - o 0,2 proc. – podaje Marcin Drogomirecki. - Jednak w ujęciu rocznym zanotowano spadek o 2,4 proc. - z historycznego maksimum wynoszącego 1889,1 pkt w kwietniu 2024 roku do poziomu 1843,1 pkt.

Ekspert komentuje, że stabilizacja popytu na mieszkania (zarówno nowe, jak i używane), duża podaż oraz korekta cen powoli, ale konsekwentnie prowadzą do normalizacji rynku nieruchomości. Decyzje kupujących są coraz bardziej racjonalne.

- Klienci nie podejmują już pochopnych decyzji w obawie przed utratą „jedynej szansy”. Także właściciele mieszkań wystawianych na sprzedaż zaczynają dostrzegać, że okres gorączki zakupowej minął, a mieszkania przestały być towarem deficytowym – podsumowuje Marcin Drogomirecki. - Oczekiwania muszą być dostosowane do realiów, a nie opierać się na historycznych szczytach cenowych. Rynek sprzedaży mieszkań w Polsce naturalnie się normalizuje. Nie ma potrzeby zewnętrznej ingerencji – podkreśla.