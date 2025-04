W ustawie zapisany jest obowiązek zamieszczania numerów ksiąg wieczystych we wnioskach o ustalenie lokalizacji inwestycji oraz w podejmowanych w tych sprawach uchwałach rady gminy. Co więcej, przepisy przewidują obowiązek publikacji wniosku inwestora oraz uchwały rady gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W ten sposób podane zostają do publicznej wiadomości numery ksiąg wieczystych - zarówno nieruchomości, na których prowadzona będzie inwestycja, jak i innych nieruchomości, na które inwestycja będzie wpływać, najczęściej sąsiednich.

- Tymczasem dysponując numerem księgi wieczystej, można zidentyfikować konkretną osobę fizyczną (w tym właściciela konkretnej nieruchomości) oraz uzyskać o niej wiele informacji. Księgi wieczyste zawierają bowiem dane nie tylko o imieniu i nazwisku właściciela nieruchomości czy numerze PESEL, ale także informacje o jego zobowiązaniach finansowych czy sposobie pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości – wskazał PUODO w wystąpieniu do Ministra Rozwoju i Technologii z marca br.

Jego zdaniem, publikowanie numerów ksiąg wieczystych może prowadzić do zagrożeń dla wielu osób: dane z ksiąg wieczystych mogą być wykorzystane np. do profilowania właścicieli nieruchomości czy do kradzieży ich tożsamości. Z tego względu numer księgi wieczystej podlega ochronie przewidzianej w RODO.

Resort rozwoju: lex deweloper będzie zgodna z RODO

PUODO zaapelował o zmianę przepisów i zadeklarował pomoc ekspercką w przygotowaniu nowelizacji. Ministerstwo Rozwoju i Technologii uznało uwagi PUODO za uzasadnione.