Program Mój prąd 6.0. Ministerstwo Klimatu przekazało ważną wiadomość

Zakres dofinansowania obejmuje budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej/ mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii lub magazynem ciepła.

Jak przypomina resort środowiska, wsparcie przeznaczone jest dla prosumentów, którzy ponieśli wydatki na swoje instalacje fotowoltaiczne po 1 stycznia 2021 r. Warunkiem dofinansowania jest rozliczanie się prosumenta w systemie net-billing. Aby uzyskać dofinansowanie do instalacji PV zgłoszonych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej od 1 sierpnia 2024 r. konieczna jest inwestycja w magazyn energii elektrycznej lub/i magazyn ciepła. Moc takiej instalacji fotowoltaicznej może wynieść od 2 kW do 20 kW.

Założenia programu przewidują dofinansowanie: